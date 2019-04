AVISO: Mai-Kundgebung auf dem Wiener Rathausplatz

Unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“

Wien (OTS/SPW) - Am Mittwoch, den 1. Mai 2019, findet ab 9 Uhr die traditionelle Mai-Kundgebung unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“ statt. Alle 23 Bezirksorganisationen und zahlreiche befreundete Organisationen ziehen am Wiener Rathausplatz ein. Die RednerInnen bei der Schlusskundgebung ab ca. 10.45 Uhr sind SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke, AK-Präsidentin Renate Anderl, die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: wienpresse @ spw.at ****



Nach dem Maiaufmarsch und der Kundgebung am Rathausplatz wird herzlich zum Mercato Rosso vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße geladen. Um 13 Uhr startet außerdem das Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater mit vielen Bands und Attraktionen. Im Waschsalon Karl-Marx-Hof (19., Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7) findet von 12 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.dasrotewien-waschsalon.at

Bereits am Vorabend des 1. Mai, am Dienstag, den 30. April 2019, findet der traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen statt. Treffpunkt: 20 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto: „Schluss mit Rassismus!“. Im Anschluss an den Fackelzug gibt es ein kostenloses Konzert von KAFVKA am Rathausplatz.



Mai-Kundgebung



Zeit: Mittwoch, 1. Mai 2019, ab 9 Uhr



Ort: Rathausplatz, 1010 Wien



