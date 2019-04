Ein Video zur Veränderung der Zukunft Europas - Wahlaufforderung für den 26. Mai

Launch des Kampagnenfilms zu den Europawahlen am 25. April 2019

Wien (OTS) - Die Europawahlen am 26. Mai sind der Moment, in dem jeder von uns die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben und über die Zukunft zu entscheiden. Wir können die globalen Herausforderungen von heute weder einzeln, noch auf nationaler Ebene lösen, aber dafür können wir in Europa gemeinsam den Weg weisen. Dies macht die Europawahlen umso wichtiger.

Der Kampagnenfilm des Europäischen Parlaments, der am 25. April online geht, stellt in höchst emotionaler Weise dar, wie wir alle für gemeinsame Zukunft der Europäischen Union verantwortlich sind. Jeder von uns kann etwas bewirken, aber gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen. Deshalb gehen wir wählen - so das Narrativ des Films.

Die Zukunft der EU ist nun in den Händen derer, die bei den Europawahlen am 26. Mai zu den Urnen gehen. Der Kampagnenfilm soll ein Beitrag dazu sein. Das Europäische Parlament bittet alle BürgerInnen, und insbesondere auch die VertreterInnen er Medien, diesen zu teilen und auf das wichtige Anliegen der Beteiligung an den Europawahlen aufmerksam zu machen.

Der Film, der vom mehrfach ausgezeichneten französischen Regisseur Frédéric Planchon realisiert wurde, wird ab Donnerstag, den 25. Mai 2019, ab 8.00 Uhr, unter diesem Link abruf- und vor allem auch teilbar sein: epyoutube.eu/chooseyourfuture

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu