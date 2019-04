Kurz gratuliert Karas: Eindrucksvolle Bilanz

Othmar Karas zählt laut „VoteWatch Europe" zu den einflussreichsten Europaabgeordneten

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz gratuliert Othmar Karas zur Wahl unter die einflussreichsten Europaabgeordneten: „Wir wissen, welchen wichtigen Beitrag Othmar Karas seit Jahren im Europäischen Parlament für Österreich und Europa leistet. Seine Bilanz kann sich sehen lassen. Die Nennung unter den einflussreichsten Europaparlamentariern bestätigt das eindrucksvoll. Ich danke ihm für seinen Einsatz.“



„Europa steht vor großen Herausforderungen. Hier braucht es Politiker wie Othmar Karas, die bereit sind, für ein starkes Österreich in einem starken Europa zu arbeiten. Ich freue mich, dass er in meinem Team als Spitzenkandidat antritt. Mit ihm ist garantiert, dass Österreich auch in Zukunft federführend die Arbeit im Europäischen Parlament gestaltet. Sein Einfluss und seine Durchsetzungskraft sind hart erarbeitet und beispiellos. Über Partei- und Ländergrenzen hinaus wird seine Arbeit geschätzt. Er ist mit ein Garant dafür, dass Österreichs Stimme im Europäischen Parlament gehört wird“, so Kurz.



