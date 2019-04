Einladung: Hermitage Opening

Maria Wörth (OTS) - Am 3. Mai feiert das Hermitage Vital Resort in Dellach am Wörthersee den Beginn der Saison – und gleichzeitig den Abschluss der ersten von mehreren Bauphasen, die das direkt am See gelegene Resort zur perfekten Urlaubsdestination werden lassen.

Blicken Sie hinter die Kulissen, staunen Sie über die bereits geschehenen Veränderungen und künftig geplanten Neuerungen und stoßen Sie mit uns auf die Zukunft des Hermitage Vital Resorts an! Gefeiert wird die kommende Saison im Hermitage Vital Hotel mit abschließendem Sundowner im großartigen „Südsee by Hubert Wallner“, dem mit der wohl schönsten Seeterrasse Kärntens gesegneten Bistro im Hermitage Vital Resort. Hier sorgt kein Geringerer als Haubenkoch und „Koch des Jahres 2018“ Hubert Wallner für den kulinarischen Genuss und serviert sommerlich-leichte, geradlinige Küche, dazu erlesene Weine und köstliche Cocktails.

Freitag, 3. Mai 2019, ab 16 Uhr

Come Together im Hermitage Vital Hotel mit Tombola und abschließendem Sundowner im Bistro „Südsee by Hubert Wallner“.

Um Anmeldung wird gebeten: kontakt @ hermitage.at

Erholung pur – das Hermitage Vital Resort:

Perfekt positioniert zwischen Velden und Reifnitz und doch in absoluter Ruhelage findet sich das Hermitage Vital Resort mit Vital Hotel, eigenem Badestrand, Restaurant und Beach Club, direktem Zugang zum 18 Loch-Golfplatz – und fünf modernsten Villen mit insgesamt 57 traumhaft schönen Luxus-Apartments: von 35 bis zu 200 Quadratmeter, eine jede mit Blick auf den Wörthersee, in schönster Südlage und mit allen Annehmlichkeiten. Die Gestaltung der Wohnräume ist großzügig und offen, die hohen Räume, die Glasfronten zum See und die groß bemessenen Terrassen verleihen ein besonderes Gefühl der unendlichen Freiheit. Zu den Apartments gehören außerdem ein eigener Strand- und Seezugang, abseits vom öffentlichen, bzw. dem Hotel-Strand sowie eine Tiefgarage.

Top-Investment

Eines dieser Apartments zu besitzen, klingt zwar wie ein Traum, kann aber leicht zur Realität werden, sind diese nicht nur zu mieten, sondern auch zu kaufen. Der Clou: Selbst mit verhältnismäßig geringer Eigenkapital-Quote finanziert sich das Apartment über die Zeit selbst und wandelt sich in relativ kurzer Zeit zum rentablen Investitions-Objekt. Das Konzept dahinter ist einfach wie gewinnträchtig: Wer investiert, sprich ein Apartment kauft, nutzt es bis zu vier Wochen im Jahr selbst – die restliche Zeit steht es frei zur Vermietung an Urlaubsgäste. Mit 20 Prozent Eigenkapital und der nachhaltigen Preisentwicklung solcher Toplagen gelangt man in überschaubarer Zeit in die Rentabilität. Einmal Eigentümer und Investor, muss man sich nur noch um eines kümmern: bekanntzugeben, wann man das Apartment selbst zu nutzen gedenkt.

Das Wohlfühl- und Gesundheitshotel

Schon seit Jahren ist das Hermitage Vital Hotel bekannt für seine hochwertigen Gesundheitsangebote, von Fastenkuren bis zur Bioenergetik. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt in seiner ganzheitlichen Gesundheit. Als Rückzugsoase für Körper, Geist und Seele bietet das Hotel die Möglichkeit zu entschleunigen, wieder zu sich selbst zu finden und mit guter Ernährung, einem gesunden Lebensstil, mit Entspannung und Bewegung seine innere Mitte wiederzuerlangen.

Sportangebote vor der Haustür

Nicht nur lädt der Wörthersee zum ausgiebigen Schwimmen ein, die Natur zum Wandern oder Radfahren, nein, zudem schmiegt sich der Golfplatz des Golfclubs Dellach direkt rund um das Hermitage Vital Resort. Ein Hochgefühl für alle Golfer, die neben dem Spiel auch den direkten Blick über den Wörthersee zu schätzen wissen.

Hermitage Opening

Datum: 03.05.2019, 16:00 Uhr

Ort: Hermitage Vital Hotel

Golfstraße 14, 9082 Maria Wörth/Dellach, Österreich

Url: http://www.hermitage.at

Rückfragen & Kontakt:

Romana Pecnik

Golfstraße 14, 9082 Maria Wörth/Dellach

Tel. +43 (0) 4273/201 44, kontakt @ hermitage.at

www.hermitage.at