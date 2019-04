ARBÖ: Osterferien-Ende in Deutschland, Maiferien-Beginn in den Niederlanden und Surf-Weltcup ist gleich Staus in Österreich

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird hauptsächlich durch den Urlauberschichtwechsel und den Surf-Weltcup am Neusiedler See geprägt sein. In 11 deutschen Bundesländern, unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nord-Rheinwestfalen enden die Osterferien. In allen Teilen der Niederlande beginnen die 1-wöchigen Maiferien. Das bedeutet vor allem am Samstag laut Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten Staus auf den Transitrouten im Westösterreich. Im Osten wird neben dem Reiseverkehr der Surf-Weltcup für lange Verzögerungen sorgen.

Mit den ersten Staus und Verzögerungen müssen Autofahrer am Samstag in Westösterreich bereits ab den Morgenstunden bzw. frühen Vormittag rechnen. In Salzburg wird vor allem die Tauernautobahn (A10) und die Westautobahn (A1) und um die Landeshauptstadt und die Grenzübergänge am Walserberg sowie bei Freilassing im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. In Tirol wird bis in den Nachmittag viel Geduld vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) ebenso wie vor den Ausfahrten zu den letzten offenen Skigebieten sowie rund um Kufstein gefragt sein. Auf der Fernpaßstraße (B179) wird es vor allem in Richtung Deutschland im gesamten Verlauf zum Großteil nur mehr in Schrittgeschwindigkeit weitergehen. Zeitverzögerungen von ein er Stunde oder länger sind ebenso wahrscheinlich wie Blockabfertigung vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen. In Vorarlberg sind die klassischen Staustrecken am Samstag und zum Teil auch ab Sonntagnachmittag die Arlbergschnellstraße (S16), die Landesstraßen L190 und L202 rund um Bregenz. In der Obersteiermark werden vermutlich der Gleinalmtunnel und der Bosrucktunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) zu Nadelöhren. In Oberösterreich sollten Autofahrer vor dem Grenzübergang Suben auf der Innkreisautobahn (A8) wesentlich mehr Zeit in Richtung Deutschland einplanen.

Zwtl.: Surf-Weltcup sorgt für Staus im Nord-Burgenland=

Am kommenden Freitag, 26.04. startet der Surf-Weltcup in Podersdorf. Auch wenn das Wetter vermutlich eher Wolken und Regen aufwartet, werden sicherlich zigtausende Besucher sich die gute Laune am Auftakt-Wochenende bei Party und mit den besten Wind- und Kite-Surfer nicht verderben lassen. Viele der Besucher reisen erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug an. Daher werden lange Verzögerungen auf der Ostautobahn (A4) im Bereich zwischen Bruck an der Leitha und der Ausfahrt Neusiedl am See nicht ausbleiben. Auch in und rund um Podersdorf ist bei der An- und Abreise Gleichmut ein guter Reisebegleiter. Neben den Besucher des Surf-Weltcups werden sich in die Blechkolonnen auf der A4 in Richtung Wien auch viele deutsche Reisende, die aus den Osterferien nach Hause fahren mischen. Diese werden vermutlich bereits bei der Einreise nach Österreich an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden eine harte Geduldsprobe hinter sich haben.

(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at