Peter Schiefer neuer Unternehmenssprecher von T-Mobile Austria

Mag. Peter Schiefer, 41, neuer Unternehmenssprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation von T-Mobile Austria, Übergabe der Agenden am 7. Mai 2019

Wien (OTS) - Mag. Peter Schiefer übernimmt am 7. Mai 2019 die Rolle als Unternehmenssprecher bei T-Mobile Austria. Als Leiter der Abteilung Unternehmenskommunikation ist der 41-jährige Kommunikationsprofi zuständig für interne und externe Kommunikation sowie für Unternehmenskommunikation auf den Social Media-Kanälen und für Projekte rund um die soziale Verantwortung des Unternehmens. Schiefer übernimmt die Position von Helmut Spudich, der künftig als freiberuflicher Autor und Publizist tätig sein wird. Spudich übergibt bei der Pressekonferenz zur neuen Marke – nach erfolgtem Merger der Marken T-Mobile und UPC – am Abend des 6. Mai 2019 seine Aufgaben an Schiefer. Schiefer berichtet direkt an T-Mobile CEO Andreas Bierwirth.

"Ich freue mich, mit Peter Schiefer einen würdigen Nachfolger für Helmut Spudich und einen ausgezeichneten PR-Experten und Kenner der Branche gewonnen zu haben. Peter Schiefer unterstützt unser Unternehmen zu einer Zeit, in der aufgrund des vollzogenen Zusammenschlusses von zwei großen Marken und der Einführung neuer Technologien wie 5G die Erwartungen und Notwendigkeit für Transparenz besonders wichtig sind. Ich möchte Helmut Spudich für den jahrelangen unermüdlichen Einsatz in einer herausfordernden Rolle und Branche danken. Er hat mit seiner Lebenserfahrung und seiner Branchenkenntnis zahlreiche Projekte mit persönlichem, äußerst engagierten Einsatz erfolgreich umgesetzt." sagt Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria.



Jahrzehntelange PR- und Medienerfahrung

Peter Schiefer war zuletzt als Eigentümer einer Kommunikationsberatung mit Fokus Positionierung und Strategie sowie Schwerpunkten in den Bereichen Kapitalmarkt und Technologie tätig. Vor seiner Agenturtätigkeit war Schiefer drei Jahre bei der Telekom Austria Group Unternehmenssprecher und Bereichsleiter Group Communications & Sustainability für Österreich und weitere sieben Länder des Konzerns. In der Industriellenvereinigung war Schiefer in den Jahren 2010 bis Mitte 2012 u.a. als Pressesprecher und für das politische Agenda-Setting der Interessensvertretung zuständig. Als Pressesprecher der voestalpine AG verantwortete er den Aufbau der internationalen Pressearbeit und die Betreuung des Vorstandes im Bereich Finanz- und Wirtschafskommunikation.



Seine journalistischen Erfahrungen sammelte Schiefer bei „Die Presse“, wo er fünf Jahre im Ressort Economist für Finanz-, Industrie und Energieberichterstattung zuständig war. Schiefer ist Absolvent des Studiums der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien und der Ecole Supérieure de Commerce de Paris in Frankreich, des Studiums der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien und hat im März 2019 ein Executive MBA Programm in Business Engineering an der Universität St. Gallen abgeschlossen.



Der geborene Oberösterreicher lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Klosterneuburg in Niederösterreich. Er ist begeisterter Segler, Skifahrer und Bergfex.

