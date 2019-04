Floridsdorf: Taiwan-Konzert und Operetten-Abend

Chiang, Chang, Liu (25.4) und „Ciclo Gigli“(28.4.): 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Melodien von Bach, Mozart und anderen Tondichtern sowie Liedgut aus Taiwan ertönen am Donnerstag, 25. April, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) bei einem stimmungsvollen „Taiwanesischen Frühlingskonzert“. Yun-Ting Chiang (Flöte) und Chih-Hung Chang (Klavier) unterhalten die Zuhörerschaft mit einem hinreißenden Programm. Chih-Tung Liu macht bei dem Konzert als Gast mit und entlockt der „Asiatischen Zither“ gar liebliche Klänge. Beginn der Musik-Veranstaltung: 19.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro (Empfohlene „Eintrittsspende“) und 5 Euro (Ermäßigung für Studierende). Die Konzert-Koordination obliegt der Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Auskunft: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Das Vokal-Ensemble „Ciclo Gigli“ trägt am Sonntag, 28. April, melodiöse Schmankerln aus der Welt von Operette und Oper vor. Ab 19.00 Uhr treten die beliebten Gesangssolisten im Festsaal des Museums auf. Spenden des Publikums werden erbeten. Öfters finden im Floridsdorfer Bezirksmuseum in der Prager Straße 33 reizvolle Kultur-Projekte statt, vom Rezitationsabend für die Erwachsenen bis zum „Mitmach-Konzert“ für die Kleinen. Um die Erstellung des bunten Veranstaltungskalenders kümmert sich der ehrenamtlich agierende Museumsleiter Ferdinand Lesmeister, der unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 erreichbar ist. E-Mails an den Museumverantwortlichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

