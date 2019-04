Gegenseitige Körperverletzung nach Streit

Wien (OTS) - Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 19:10 Uhr

Adresse: 05., Schönbrunner Straße

Gestern kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern (29, 32; beide Stbg: Österreich). Auslöser des Streites war das Urinieren des 29-Jährigen in einen Blumentopf, was den 32-Jährigen aufgebracht haben dürfte. Beide Männer attackierten einander körperlich, hierbei wurde der 29-Jährige am Gesicht verletzt. Aufgrund dieser Verletzung erfolgte später die Festnahme des 29-Jährigen durch alarmierte Polizeikräfte. Beide Personen wurden angezeigt.

