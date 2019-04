Randalierer attackiert Polizisten, beschädigt U-Bahn

Wien (OTS) - Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Adresse: 16., U-Bahn-Station Ottakring

Gestern randalierte ein 33-jähriger Mann (Stbg: Österreich) in einer U-Bahn-Station. Er beschädigte mit einer Glasflasche eine U-Bahn-Garnitur und attackierte umstehende Fahrgäste. Auch die einschreitenden Polizeibeamten wurden von ihm mit Schlägen und Fußtritten angegriffen. Der Mann wurde mit Zwangsgewalt gebändigt, hierbei spuckte er mehrmals den Polizisten in das Gesicht. Durch die Gewaltanwendung des 33-Jährigen wurden mehrere Ausrüstungsgegenstände eines Beamten beschädigt. Da aufgrund der Spuckattacken die Gefahr der Ansteckung mit Krankheiten besteht, mussten sich alle betroffenen Polizisten nach der Amtshandlung in ärztliche Behandlung begeben.

