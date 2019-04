NOVOMATIC Global Sales-Chef wird Ainsworth-CEO

Lawrence Levy, NOVOMATIC Vice President of Global Sales wird mit Juli als CEO an die Spitze von Ainsworth Game Technology Ltd. einziehen.

Gumpoldskirchen (OTS) - NOVOMATIC Vice President of Global Sales, Lawrence Levy, 57, wird mit 1. Juli 2019 - vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen - als CEO an die Spitze von Ainsworth Game Technology Ltd. einziehen. Der australische börsennotierte Konzern steht zu rund 53 Prozent im Eigentum der NOVOMATIC AG. Jens Einhaus wird die NOVOMATIC-Verkaufsagenden für Europa und Amerika übernehmen, Sonya Nikolova jene für Afrika und Asien.

„Wir sind stolz, dass Lawrence vom Executive Board der Ainsworth Game Technology zum neuen CEO ernannt wurde und sind davon überzeugt, dass mit ihm das Unternehmen wieder an die Erfolge der vergangenen Jahre anschließen wird", so Harald Neumann, Vorstandsvorsitzender NOVOMATIC AG. Eine Verbindung zwischen NOVOMATIC und dem börsennotierten australischen Glücksspielkonzern besteht seit Anfang 2018. NOVOMATIC übernahm insgesamt 53 Prozent und wurde somit Mehrheitseigentümer von Ainsworth Game Technology. Zudem besteht eine strategische Partnerschaft für Vertrieb und Technologie mit dem Ziel, die Stärken der beiden Marken auszubauen und Marktanteile zu gewinnen. Neumann: „Wir werden also auch künftig viele Kontaktpunkte haben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lawrence.“

Lawrence Levy arbeitet seit über 37 Jahren in unterschiedlichen Funktionen der Gaming-Branche. 2009 wurde er anlässlich des Markteintritts von NOVOMATIC in Südamerika als General Manager von Crown Gaming Peru tätig und verantwortete die Aktivitäten der NOVOMATIC-Gruppe in Süd- und Zentralamerika. Am 1. Februar 2017 übernahm Levy die Position des Vice President of Global Sales bei NOVOMATIC. In dieser Funktion konzentrierte sich Levy vor allem auf die Weiterentwicklung sowie den Vertrieb des umfassenden Produktportfolios und trug damit maßgeblich zu der gegenwärtig stattfindenden Erschließung neuer Märkte in Amerika, Afrika, Asien und Australien bei.

Die Agenden von Lawrence Levy als Vice President of Global Sales werden künftig aufgeteilt. Für den Vertrieb in Europa und Amerika wird Jens Einhaus verantwortlich sein, für Afrika und Asien Sonya Nikolova.

Jens Einhaus, 51, ist seit 27 Jahren in der Gaming-Industrie tätig. Von 1999 bis 2017 war er als Sales Director und seit Anfang 2018 ist er als Vice President of Sales Strategies bei NOVOMATIC tätig. Einhaus: „NOVOMATIC genießt als weltweit führender Gaming-Technologiekonzern einen hervorragenden Ruf in der Branche. Es wartet eine spannende Aufgabe auf mich. Sowohl in Europa, als auch in Amerika wird es vor allem darum gehen, Marktanteile weiter auszubauen.“

Sonya Nikolova, 43, wird als Vice President die Vertriebsagenden für Afrika und Asien übernehmen. Die gebürtige Bulgarin bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Gaming-Industrie mit und ist seit 2016 Head of Sales von NOVOMATIC für Emerging Markets und CEE. Nikolova: „Asien und die Wachstumsmärkte in Afrika werden unsere Branche nachhaltig verändern. Hier gibt es enorme Möglichkeiten, zu expandieren. NOVOMATIC hat schon einige Produkte und Innovationen im Portfolio, die genau für diesen Markt passen. In Südafrika sind wir mit unserer Gaming-Technologie bereits mit deutlichem Abstand Marktführer.“

