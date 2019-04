Start-ups im Fokus: PlanRadar hilft jedes Monat, mehr als 100.000 Baumängel zu beheben

Der aws Gründerfonds bietet Risikokapital für innovative Start-ups. Damit erhalten Unternehmen wie PlanRadar zusätzliches Kapital, um schneller international zu skalieren.

Mit dem aws Gründerfonds erhielten wir nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch kompetente Partner, die sich von Anfang an sehr klar und transparent positioniert haben. Das Team des aws Gründerfonds gab uns sofort das Gefühl, dass sie überzeugt von unserer Idee sind und wissen, wie sie PlanRadar auf dem Weg zu einem internationalen Unternehmen begleiten und unterstützen wollen. Die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch zu wichtigen strategischen und wirtschaftlichen Themen sind damit neben der finanziellen Unterstützung besonders hilfreich. Sander Van de Rijdt, Co-Gründer PlanRadar GmbH

Wien (OTS) - Projekte in der Bau- und Immobilienbranche haben oft eines gemeinsam: sie sind komplex und zeitkritisch. Digitale Möglichkeiten werden dennoch selten genutzt. In einem komplexen Planungs- und Bauprozess, in dem im Durchschnitt etwa alle 10m2 ein bis zwei Mängel und ungelöste Probleme auftreten, den Überblick zu behalten, wird damit für alle Beteiligten zur Mammutaufgabe. Mit der Lösung von PlanRadar, Mängel und Aufgaben einfach, schnell und vor allem mobil auf der Baustelle oder im Bestandsobjekt zu erfassen, können sich Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche seit 2014 dieser Herausforderung stellen.

Anstelle von Notizen auf riesigen Architekten- und Bauplänen, Fotos, Zeichnungen, Tonaufnahmen und langen Excel-Tabellen, die während eines Projektes entstehen, erfolgt die gesamte Dokumentation und Kommunikation umfassend und übersichtlich auf Basis eines digitalen Plans mit Hilfe eines Tablets oder eines Smartphones. Das sorgt nicht nur für eine transparente Nachverfolgbarkeit von Mängeln und Fehlerquellen, sondern ermöglicht auch ein nachhaltiges Wissensmanagement und eine reibungslosere Behebung von Fehlern durch einen verbesserten Informationsfluss.

Pain Points oder mögliche Risiken konnte das 5-köpfige Gründerteam um Sander van de Rijdt dank umfassender Erfahrungswerte aus früheren Unternehmensgründungen erfolgreich umschiffen. Zudem kommen die Mitglieder des Gründerteams auch aus dem Bau- und Projektmanagement und bringen damit wichtige Branchenerfahrung mit.

Mittlerweile zählt PlanRadar bereits 3.500 Kunden aus 43 Ländern. Der Umsatz verdreifachte sich im Jahr 2018 und erst kürzlich erfolgte die Gründung neuer Standorte in London und Zagreb zur Betreuung der Märkte Großbritannien und Südosteuropa. Investoren und Unterstützer kann das Unternehmen mit dieser Erfolgsgeschichte längst aussuchen.

Start-ups im Fokus

Der aws Gründerfonds als Venture Capital Fonds der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) und die aws selbst bieten nicht nur finanziellen Support für junge Gründerinnen und Gründer, sondern begleiten die Unternehmen auf ihrem Weg in und auf dem Markt. Im Rahmen des Schwerpunktes „Start-ups im Fokus“ holen die aws und der aws Gründerfonds von ihr finanzierte Unternehmen vor den Vorhang. Denn diese Beispiele zeigen: Innovation konsequent fördern heißt, die Entwicklung von Unternehmen zu fördern und sie mit Risikokapital für den Schritt in die Expansion zu stärken. Davon profitieren die Start-ups aber auch der gesamte Wirtschaftsstandort.

Über PlanRadar

PlanRadar ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung (Anm.: Software-as-a-Service) für Baudokumentation, Mängel- und Aufgabenmanagement in Bau- und Immobilienprojekten. Über eine Webapplikation (für alle Browser verfügbar) und mittels nativer Apps für alle Smartphones und Tablets wird die Erfassung, Dokumentation, Kommunikation und Nachverfolgung von Baumängeln und Aufgaben ermöglicht. Im April 2019 bestehen bereits über 3.500 Kunden aus 43 verschiedenen Ländern weltweit.

www.planradar.com

Über aws Gründerfonds

Der aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Mio. Euro. Der Investitionsfokus liegt auf österreichischen Startups mit großem Wachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- und frühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus unserem internationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Venture Capital mit aktiver Unterstützung. Bislang wurden gemeinsam mit Co-Investoren mehr als EUR 174 Mio. in 31 Beteiligungen aus den Bereichen Digital, Deep Tech & Industrie sowie Life Science investiert und zahlreiche Exits erfolgreich abgeschlossen.

http://www.gruenderfonds.at

