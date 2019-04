SailingStone Capital stimmt gegen die unabhängigen Direktoren von Turquoise Hill Resources

San Francisco (ots/PRNewswire) - SAILINGSTONE CAPITAL PARTERS gibt bekannt, dass man einen offenen Brief an die Anteilseigner von Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE: TRQ) verfasst hat, der sie darüber informiert, dass SailingStone beabsichtigt, auf der Jahreshauptversammlung am 14. Mai 2019 GEGEN die unabhängigen Direktoren von TRQ zu stimmen. Ein Durchschlag dieses Briefes ist unter www.sailingstonecapital.com/resources.html zu finden.

MacKenzie Davis, geschäftsführender Gesellschafter bei SailingStone, sagte: "Die Praxis der Corporate Governance bei TRQ gab uns bereits bei langem zu denken und wir haben uns im Versuch, diese Probleme anzugehen, darum bemüht, mit dem Aufsichtsrat zu arbeiten. Leider hat der Rat es verweigert, in produktiven Dialog zu treten und uns verbleibt keine Wahl als GEGEN die unabhängigen Direktoren zu stimmen. Wir haben uns diese Entscheidung angesichts unserer signifikanten Investition und unseres langfristigen Engagements für das Unternehmen nicht leicht gemacht. Aber es verbleibt die Tatsache, dass es sich um eine Firma der Weltklasse handelt, die eine entsprechende Praxis der Corporate Governance verdient, damit alle Beteiligten: Rio Tinto, die Minderheits-Anteilseigner und das Volk und die Regierung der Mongolei, auf einer Linie sind, um auf der Ebene von Projekt und Unternehmen Erfolg zu erzielen."

Informationen zu SailingStone Capital Partners LLC

SailingStone Capital Partners LLC ist eine Investment-Beratungsfirma im Eigentum der Belegschaft, die sich exklusiv auf Investitionsprojekte bei Bodenschätzen weltweit konzentriert. SailingStone hat seinen Sitz in San Francisco und verwaltet konzentrierte und ausschließlich langfristige Equity-Portfolios für institutionelle Anleger.

Rückfragen & Kontakt:

Kathlyne Kiaie

Chief Compliance Officer

(415) 429-5198

compliance @ sailingstonecapital.com