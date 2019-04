Jahresbericht von APR zu Trends in der Werbeproduktion hebt die Notwendigkeit einer Strategie für die Produktion von Inhalten hervor

Denver (ots/PRNewswire) - Advertising Production Resources [APR] hat seinen 18. Jahresbericht zu Trends in der Werbeproduktion veröffentlicht. Die vorgestellten Trends führen die Erkenntnisse und Beobachtungen zusammen, die APR auf der ganzen Welt durch ihr Management von über 1 Milliarde US-Dollar, die globale Marken jährlich in die Marketing-Produktion stecken, gewonnen hat. Die Trends bringen das ans Licht, was APR während seiner Zusammenarbeit mit über 60 Unternehmen aus sehr vielen und sehr unterschiedlichen Branchen entdecken konnte. Zudem gewähren sie Einblicke darin, wie man in der modernen Marketing-Landschaft von heute Inhalte effizient und effektiv produziert.

Die Menge an produzierten Inhalten verlangt nach einem unternehmerischen Lösungsansatz für Marketer

Der wichtigste Trend ist der unmittelbare Bedarf an Planung der Voraussetzungen bereits im Vorfeld. Hier könnte sich die Situation in diesem Jahr entscheidend verändern, weil die Marken eine noch nie dagewesene Menge an Inhalten erzeugen werden. Die Bewertung des gesamten Umfelds der kreativen Produktion und die Festlegung, welche Inhalte am besten von welchem Anbieter (externe/eigene Agentur, Highend-Produktionsfirma, eine Content-Engine für die Produktion großer Mengen usw.) genommen werden; Verhandlung über Nutzungsrechte über verschiedene Medien und/oder geografische Gebiete hinweg; Entwicklung einer intelligenten und effizienteren Strategie für die Produktion von Inhalten bei sehr umfangreichen Arbeitsaufträgen, wie Online-Handel, Social-Media-Aufritte, Influencer-Marketing usw. Um nur ein paar der wichtigsten Ergebnisse aus der Untersuchung zur Planung von Produktionsvoraussetzungen zu nennen: Anstieg bei der Rendite, bessere Anknüpfungspunkte zwischen Kreativen, der Produktion und den Medien sowie mehr Zutrauen der Marketer in ihre eigenen Entscheidungen bei der Produktion von Inhalten.

"Wir haben derzeit gemeinsam die Chance alles neu aufzubauen, zu erkunden und in Frage zu stellen, wodurch wir die Werbeindustrie zum Wohle eines größeren Ziels revolutionieren können", sagte Jillian Gibbs, Gründerin und CEO von APR. "Geben wir uns selbst [den Marketern] den Raum, um schnell zu scheitern, zu lernen und uns weiterzuentwickeln."

Sämtliche Ergebnisse und Analysen darüber, was 2019 und darüber hinaus zu erwarten ist, wurden exklusiv in einem Webinar veröffentlicht, das Fachleuten aus der Branche unter APRTrends.com zur Verfügung steht.

