AVISO 26.4.: Pressegespräch „CORE – Integration im Zentrum“ mit Stadträten Czernohorszky und Hacker

Wien (OTS) - Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Sozialstadtrat Peter Hacker geben am Freitag, den 26. April 2019, um 10 Uhr, im Rahmen eines Pressegesprächs Einblick in Integrationsprojekte, die das Ziel haben, Flüchtlinge auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.



Die Maßnahmen werden im Rahmen des Projekts „CORE – Integration im Zentrum“, einem EU-geförderten Gemeinschaftsprojekt der Magistratsabteilung 17 – Integration und Diversität (MA17), Fonds Soziales Wien (FSW), Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), Wirtschaftsagentur Wien und Bildungsdirektion für Wien/Europa Büro umgesetzt. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Medizin, Pflege, Buchhaltung sowie IT.



TeilnehmerInnen der Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration stehen als GesprächspartnerInnen zur Verfügung.

~

Zeit & Ort

26. April 2019, 10 Uhr

im CORE Zentrum



15., Pfeiffergasse 4 | Stiege D | 2. Stock

~



Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

Tel.: +43 1 4000 81853

E-Mail: philipp.lindner @ wien.gv.at



Reinhard Krennhuber

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: +43 1 4000 81248

E-Mail: reinhard.krennhuber @ wien.gv.at