EANS-Hauptversammlung: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

23.04.2019

PRESSEINFORMATION

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt eine Dividendenzahlung von EUR 1,00 pro Aktie

Ternitz/Wien, 23. April 2019. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) folgte dem Vorschlag des Vorstands, den 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von MEUR 17,6 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden. Der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Dividendenzahltag wurde der 23. Mai 2019 festgelegt.

Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt. Weiters wurde für die kommenden fünf Jahre ein Vorratsbeschluss zur Ausgabe neuer Aktien in Volumen von maximal 10% des bestehenden Grundkapitals gefällt.

Bei den Wahlen in den Aufsichtsrat wurden Mag. Brigitte Ederer und Dipl.Ing. Mag. Helmut Langanger, deren Aufsichtsratsmandate mit der diesjährigen Hauptversammlung endeten, bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024 wieder bestellt.

Für das laufende Geschäftsjahr wurde Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. als Abschlussprüfer der Gesellschaft und als Konzernabschlussprüfer bestellt.

Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung]

SBO ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen im Bereich direktionale Bohrungen sowie Well Completion und der weltweite Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexen Komponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl an hocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2018 weltweit 1.646 Mitarbeiter (31. Dezember 2017: 1.432), davon in Ternitz / Österreich 369 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 861.

