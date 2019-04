Öffentliche Fahndung nach schwerem Raub

Wien (OTS) - Datum: 11.02.2019

Uhrzeit: 19:45 Uhr

Adresse: 21., Schererstraße

Ein 19-jähriger Wiener traf sich am 11.02.2019 mit einem bislang unbekannten Täter, der ihn zuvor auf einer Social Media Plattform angeschrieben und um ein Treffen gebeten hatte. Beim Treffen zückte der unbekannte Tatverdächtige ein schwarzes Springmesser, klappte dieses auf und verlangte vom 19-Jährigen Handy, Geld und dessen Kopfhörer. Nachdem das Opfer die Aufforderung befolgt und die Gegenstände ausgehändigt hatte, rief der mutmaßliche Räuber einem anderen Jugendlichen, der offenbar in der Nähe „Schmiere“ gestanden hatte, zu, dass er kommen solle. Seinen Mittäter sprach er mit dem Namen „Mert“ an. Danach flüchteten die beiden.

Das LKA, Außenstelle Nord, Gruppe HAUER, führt die Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise (auch anonym) zu den beiden gesuchten Personen unter der Telefonnummer 01 – 31310 – 67210.

