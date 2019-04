Staatspreis Design 2019 des Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bis 5. Mai ausgeschrieben

Im Zweijahresrhythmus werden hervorragende Gestaltungsleistungen von österreichischen Unternehmen und DesignerInnen mit dem Staatspreis Design ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verleiht im Zweijahresrhythmus den Staatspreis Design für hervorragende Gestaltungsleistungen von österreichischen Unternehmen und DesignerInnen. Die Organisation und Durchführung liegt bei designaustria, dem Wissenszentrum und der Interessenvertretung für Design in Österreich. Bis 5. Mai 2019 können Arbeiten in den drei Kategorien Industrial Design Konsumgüter, Industrial Design Investitionsgüter und Räumliche Gestaltung über die Website www.staatspreis-design.at eingereicht werden. Zusätzlich würdigt der Sonderpreis DesignConcepts des Austria Wirtschaftsservice noch nicht umgesetzte Designkonzepte mit hoher Marktrelevanz.



An der Schnittstelle zwischen Kreativität und Innovation entscheidet gutes Design nicht nur über die Gestaltung von Produkten, sondern vor allem auch über deren Wettbewerbsfähigkeit. Längst geht es dabei nicht mehr um ein ästhetisches Erscheinungsbild: Die Kommunikation von Kreativität und Innovation durch gutes Design ist ein Instrument zur strategischen Gestaltung des Marktauftritts und damit unverzichtbar für die erfolgreiche Positionierung von Unternehmen, Produkten und Marken , betont die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck. In diesem Sinne sind österreichischen Unternehmen und DesignerInnen dazu eingeladen, ihre besten Designlösungen für den Staatspreis Design 2019 einzureichen und damit an diesem spannungs- und innovationsgeladenen Wettbewerb der Kreativität teilzunehmen.

Noch bis 5. Mai können Arbeiten über das Online Tool auf www.staatspreis-design.at eingereicht werden. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Einreichungen. Alle nominierten und ausgezeichneten Projekte werden in einem Katalog publiziert und in einer Ausstellung im designforum Wien der Öffentlichkeit präsentiert. Ausstellungen an weiteren Standorten in ganz Österreich sind geplant, um WirtschaftsvertreterInnen und eine breite Öffentlichkeit auf das hohe Niveau des Designpotenzials in Österreich aufmerksam zum machen.

Die Jury

Prof. Thomas Feichtner, Designer, Institutsleiter Industriedesign, FH Joanneum Graz (A)

Industriedesign, FH Joanneum Graz (A) Janina Fey, Head of Product Design / Global brand Gaggenau, BSH Hausgeräte GmbH (DE)

/ Global brand Gaggenau, BSH Hausgeräte GmbH (DE) Nada Nasrallah, Industrie- und Produktdesignerin / soda designer (A)

Mag.arch. Univ.Prof. (NDU) Arch. Christine Schwaiger MA (RCA), Studiengangsleiterin Master Innenarchitektur & visuelle Kommunikation, New Design University (A)

Master Innenarchitektur & visuelle Kommunikation, New Design University (A) Kai Stania, Industrie- und Produktdesigner / kai stania | productdesign (A)

Mag. Stefanie Grüssl, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (A) – ohne Stimmrecht

Karoline Berghuber, MA, MSSc , Austria Wirtschaftsservice GmbH (A) – ohne Stimmrecht

Über designaustria

designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung, ist Österreichs erste Adresse für Design. 1927 gegründet, ist designaustria Europas drittälteste Designorganisation. Insgesamt engagieren sich derzeit rund 1.300 Mitglieder aus verschiedenen Sparten für Österreich als Designnation. designaustria bündelt die Interessen seiner Mitglieder und vertritt diese auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene. Durch Ausstellungen, Vermittlung, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit stärkt designaustria das Designbewusstsein im Land und verdeutlicht den Nutzen von Design in Gesellschaft und Wirtschaft.



