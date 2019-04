„Fokus Europa“ blickt diesmal auf das Friedensprojekt

Am 24. April um 22.30 Uhr in ORF 2, danach „WELTjournal +" über den „Neuen Kalten Krieg"

Wien (OTS) - Zum Auftakt des ORF-Programmschwerpunkts zur EU-Wahl (Details unter presse.ORF.at) zeigt ORF 2 seit 17. April 2019 die vierteilige Doku-Serie „Fokus Europa“, gestaltet und präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch. „Fokus Europa“ umfasst die vier wichtigsten Themenfelder der EU: Sicherheit, Frieden, Wirtschaft/Euro und EU-Erweiterung bzw. Brexit. Die zweite Ausgabe am Mittwoch, dem 24. April, beschäftigt sich um 22.30 Uhr in ORF 2 mit dem Friedensprojekt Europa. Direkt danach widmen sich „WELTjournal+“-Reportagen ebenfalls unterschiedlichen Europa-Themen, diesmal mit „Europa – Der neue Kalte Krieg“.

„Fokus Europa – Projekt Friede“

Mittwoch, 24. April, 22.30 Uhr, ORF 2

Wie kam es zum Friedensprojekt Europäische Union? Was war die Idee dahinter nach zwei verheerenden Weltkriegen? Wie gestaltete sich der lange Weg Österreichs in die Europäische Union – und wie funktioniert Europa heute? Antworten gibt „Fokus Europa“ im zweiten Teil des Informationsmagazins zur EU-Wahl und fragt weiter nach: Ist das Friedensprojekt EU noch aktuell? Wer entscheidet in Brüssel? Wie entsteht eine neue EU-Richtlinie oder Verordnung?

„Fokus Europa“ hat die Österreicherinnen und Österreicher dazu befragt und außerdem mit Sicherheitsexperten und den Spitzenkandidaten der Parteien für die Wahl zum Europaparlament geredet.

Die weiteren „Fokus Europa“-Folgen:

Mittwoch, 8. Mai, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15. Mai, 22.40 Uhr

„WELTjournal +: Europa – Der neue Kalte Krieg“

Mittwoch, 24. April, 23.05 Uhr, ORF 2

Die Kündigung des Atomwaffen-Abrüstungsvertrags INF durch die USA Anfang des Jahres könnte ein neues atomares Wettrüsten wie in Zeiten des Kalten Krieges einläuten. Durch dieses Abkommen zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA waren Ende der 1980er Jahre atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen abgerüstet und verboten worden. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die politische Lage wieder dramatisch verschärft. Zahlreiche Experten schätzen die Gefahr eines Atomangriffs heute als wahrscheinlicher ein als zu Zeiten des Ost-West-Konflikts, mit fatalen Folgen für Europa. Das „WELTjournal+“ zeigt, wie die Modernisierung von US-Atombomben auf europäischem Boden Diskussionen über eigene Atombomben für Europa oder ständige Manöver auf beiden Seiten der NATO-Ostgrenze im Baltikum die Situation stetig verschärfen. Sollten die Hardliner sich durchsetzen, droht das Ende einer friedlichen Epoche.

