5. Bezirk: Führung „100 Jahre Gemeindebau“ am 28.4.

Wien (OTS/RK) - „Für diese Tour benötigen Sie eine Anmeldung und einen gültigen Fahrschein für die Wiener Linien, da wir zwei Stationen mit der Straßenbahn fahren“, sagt der Sprecher des Kultur-Vereines „read!!ing room“, Neil Y. Tresher. Im Rahmen einer Führung mit der werbewirksamen Bezeichnung „kult.tour“ wird am Sonntag, 28. April, das Thema „100 Jahre Gemeindebau“ erörtert. Ausgangspunkt ist das „read!!ing room“-Lokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1. Um 14.00 Uhr beginnt die Exkursion. Die Erläuterungen im Laufe des Streifzuges reichen von der Errichtung des „Metzleinstalerhofes“ bis zu baulichen Kleinoden und einem Hochhaus. Das „read!!ing room“-Team klärt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Spaziergang über die „Ringstraße des Proletariats“ auf. Die Vereinsleute sind der Meinung: „Der Gemeindebau ist mehr als eine Wohnanlage“. Der Rundgang endet im „Reumannhof“. Ein fixes Entgelt ist nicht zu zahlen. Die Organisatoren sind mit Spenden zufrieden. Info und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42. Mitteilungen an den Verein via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse