RING FREI für exklusiven Boxevent

Boxunion Favoriten feiert neue Ära

Wien (OTS) - Wiens ältester und erfolgreichster Boxclub setzt den nächsten Schritt in den modernen Kampfsport und eröffnet am Freitag, den 26.4.2019 ab 18 Uhr in der Quellenstraße 134-136 in 1100 Wien die neue Mixed Martial Arts Halle.



Programm:

Den Abend eröffnet Staranwalt Dr. Rudolf Mayer, Präsident des Boxclub Favoriten

Boxvorführung der sechs BUF-Junior-Staatsmeister (Sparring und Schlagschule)

Namhafte Größen des österreichischen Boxsports wie Hans Orsolics, Gojko „Gogi“ Knežević, u.v.m.

MMA-Showtraining mit Magomed „Showtime“ Ozniev – Österreichs Nummer Eins in seiner Gewichtsklasse und zukünftig Trainer in der BUF



Live-Musik von Waterloo und Schlagersänger Erik Berger



„Der gegenwärtige Box-Hype überträgt sich auch auf andere Kampfsportarten wie MMA, Kick- und Thaiboxen,“ sagt Alfred Marek, Präsident der Boxunion Favoriten. „Mit unserem Event wollen wir diese neuen Sportarten der Öffentlichkeit näher bringen und möglichst viele zum Training in der Boxunion animieren.“ Berichterstattung ist deshalb freundlichst erbeten.

Lassen Sie sich dieses einmalige Event des heimischen Boxsports nicht entgehen! Speisen und Getränke gehen auf's Haus.

Boxevent und Eröffnungsfeier in der BUF

Anmeldung erforderlich unter buf @ boxgym.at oder telefonisch unter 0699 18117822.

Datum: 26.04.2019, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Boxunion Favoriten

Quellenstraße 134-136, 1100 Wien, Österreich

