Schnabl/Sidl zu FPÖ-Rattengedicht ohne Konsequenzen: „Ist das der ‚neue Stil‘ von Schwarz/Blau?“

Rassismus hat in Österreich, Europa und der Welt nichts verloren

St. Pölten (OTS) - „FPÖ-Politiker schlagen in immer kürzer werdenden Abständen widerliche, menschenverachtende Töne an, beleidigen Menschen in unserem Land auf zutiefst rassistische Art und Weise, hetzen und spalten, und all das zieht keine Konsequenzen mit sich – das ist also der ‚neue Stil‘ von Schwarz und Blau?“, zeigen sich SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl und der SPNÖ-Spitzenkandidat zur EU-Wahl, LAbg. Dr. Günther Sidl, empört über den jüngsten ‚Einzelfall‘ rund um ein rassistisches Gedicht der FPÖ Oberösterreich.

Dass derartige Entgleisungen ganz einfach konsequenzlos – lediglich mit einigen rügenden Worten von Kurz und seinen Regierungsgetreuen – hingenommen werden, sei nicht zu akzeptieren, so Sidl: „Die ÖVP spricht in solchen Fällen gerne von ‚klaren Grenzen‘, die gezogen werden müssten, wenn deren Koalitionspartner beinahe Woche für Woche sein wahres Gesicht zeigt. Wie weit rechts diese ‚Grenzen‘ der ÖVP liegen müssen, weiß man spätestens jetzt, wenn das FPÖ-Rattengedicht keine Konsequenzen nach sich zieht. Mit dem Steigbügelhalter in der Bundesregierung will man es sich augenscheinlich nicht verscherzen, um die ArbeitnehmerInnen und Armen in unserem Land weiter gegen die Großindustrie und die Reichen ausspielen zu können.“

Die SPÖ werde weiterhin laut ihre Stimme gegen Rassismus erheben und derartige Vorfälle nicht dulden, so Schnabl und Sidl abschließend:

„Durchschaubare, fadenscheinige Unschuldsbekundungen, wie wir sie immer wieder von Kurz, Strache & Co. erleben müssen, dürfen nicht einfach hingenommen werden, sondern bedürfen für alle Beteiligten rigorose Konsequenzen – nur so können wir dem wachsenden Rassismus in Österreich, Europa und auf der ganzen Welt entschieden entgegentreten. Für Verharmlosungen ist in dieser Causa kein Platz!“

