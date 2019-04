Favoriten: „Stormtrooper“ am Samstag im Tivoli-Saal

Wien (OTS/RK) - Für September plant der „Kulturverband Böhmischer Prater“ die Durchführung einer Festivität für Freundinnen und Freunde der „Krieg der Sterne“-Filme. Als ersten Vorgeschmack auf das „galaktische“ Spektakel kommen Mitglieder der Kostüm-Gruppe „501st Legion Austrian Garrison“ am Samstag, 27. April, in den Veranstaltungssaal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) und stehen dem Publikum für gemeinsame Erinnerungsfotos gerne zur Verfügung. Mit dem Auftauchen kämpferischer „Stormtrooper“ ist fix zu rechnen. Dauer der Aktion: 14.00 bis 16.30 Uhr.

Zutritt frei, Spenden willkommen, Info: 0676/720 94 11

Ob sich womöglich ein zotteliger „Wookiee“ namens „Chewbacca“ auf dem Prater-Areal zeigt oder der unheilvolle „Darth Vader“ höchstpersönlich dort erscheint, bleibt bis Samstag ein Geheimnis. In jedem Fall ist der Eintritt frei und die Fotos sind gratis. Spenden stiften die imposante Verkleidungen tragenden Film-Fans stets für mildtätige Zwecke. Informationen über das Science Fiction-Vergnügen für Groß und Klein: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz). Auskünfte via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kostüm-Gruppe „501st Legion Austrian Garrison“: www.501st-austria.com

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

