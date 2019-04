Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt (BAG) zu Pflege: Ein Masterplan braucht auch konkrete Maßnahmen

Aviso Pressegespräch am Montag, den 29. April 2019, 10:00 Uhr, Wien

Wien (OTS) - Mit dem „Masterplan Pflege“ der Bundesregierung wurde eine Reform des Pflegesystems in Österreich angekündigt. Aber was konkret soll sich ändern? Welche Maßnahmen sind geplant? Und welche nächsten Schritte sind aus Sicht von Pflege-ExpertInnen nötig? Das fragt die Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt (BAG) und präsentiert beim Pressegespräch am Montag, 29. April 2019, Empfehlungen, um die Pflege zukunftsfit zu machen und ein Leben in Würde bis zuletzt für alle Menschen in Österreich sicher zu stellen:

Transparenz und Klarheit bei den Leistungen

Leistbare, qualitativ hochwertige Betreuungsangebote

Unterstützung für Betroffene und pflegende Angehörige mit flexiblen und mobilen Angebote, die Entlastung schaffen

Weiterentwicklung des Pflegegeldes

Pflegeberufe attraktiver gestalten

Wann:

29. April, 10:00-11:30 Uhr

Wo:

Raum 601 Sr. Restituta, Stiege 1, 6. Stock, Stephansplatz 6, 1010 Wien

Podium:

Bernd Wachter, Caritas Österreich Generalsekretär und BAG – Vorsitzender

Maria Katharina Moser, Diakonie Österreich Direktorin

Elisabeth Anselm, Hilfswerk Österreich Geschäftsführerin

Werner Kerschbaum, Österreichisches Rotes Kreuz Generalsekretär

Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich Direktor

Pressegespräch

