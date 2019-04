In Linz beginnt‘s: willhaben lädt zum 4. FESCH‘MARKT in Linz

Linz (OTS) - Ganz nach dem Dschungel-Motto "Ich bin fesch holt mich hier raus" geht am 26. bis 28. April der FESCH’MARKT in Linz in die vierte Runde. willhaben lädt mit dem „Vintage Wohnzimmer“ und dem beliebten Blogger Sale zum nachhaltigen Shoppen ein.

Beim FESCH’MARKT kommen Österreichs junge Kreative direkt aus ihren Ateliers auf einen urbanen Marktplatz und vereinen Kunst, Design, Food, Lifestyle und Partys. Insgesamt 120 Austeller die sich aus Nachwuchstalenten, Künstlern, Junggastronomen und wilden Kreativen zusammensetzt, präsentieren ihr ausgefallenes Sortiment. Da darf willhaben als größter digitaler Marktplatz Österreichs nicht fehlen. Bereits zum vierten Mal geht willhaben mit seinem „Vintage Wohnzimmer“ beim FESCH’MARKT in Linz an den Start. Vom Blechspielzeug bis Lilienporzellan und von Apothekerflaschen bis vintage Mobiliar sind beim willhaben-Stand schöne Dinge mit Geschichte zu finden.



Vintage shoppen bei Blogger-Stars

Wenn der Kleiderschrank manchmal langweilig erscheint und keine Kombinationen mehr gefallen, sind BloggerInnen oft die richtige Inspirationsquelle. Genau diese schicken Outfits können beim beliebten willhaben Blogger-Sale gefunden werden. Die begehrten Stücke aus dem Kleiderschrank der oberösterreichischen BloggerInnen Sophiehearts, Meanwhileinawesometown, Bits and Bobs by Eva und Nina von High5 warten am letzten Aprilwochenende in der Tabakfarik in Linz auf neue Besitzer.



Blogger kennenlernen



Wer das beliebte Blogger Power-couple Sophie Forster und Manuel Vogelsberger von Sophiehearts, Meanwhileinawesometown persönlich kennenlernen möchte, hat am Wochenende vom 26. Bis 28. April beim FESCH’MARKT in Linz die Chance dazu. Die beiden oberösterreichischen Lifestyle-Blogger lieben ihren Job und erreichen mit ihren Kanälen gemeinsam bereits mehr als 68.000 Follower. Auch die sympathische Lifestyle Bloggerin Eva von Bits and Bobs ist erneut mit dabei. Wenn Eva nicht gerade über Fashion, Reisen oder ihr Lieblingsfrühstück schreibt, können FESCH’MARKT Besucher ihre coolen Outfits und Einzelstücke beim willhaben Blogger-Sale ergattern. Nina von High5 ist heuer erstmals beim willhaben-Sale vertreten. Die gebürtige Linzerin ist bei ihren 187.000 Followern nicht nur für ihr fröhliches Gemüt bekannt, sondern auch für ihren unglaublichen Modegeschmack.



Erleben Sie Österreichs größten Marktplatz einmal offline!



Besuchen Sie Sophie & Manuel, Eva und Nina am Freitag von 14 bis 16 Uhr im Vintage-Wohnzimmer von willhaben. Interviewanfragen bitte vorab an: presse @ willhaben.at



Der FESCH’MARKT in Linz findet von 26. bis 28. April 2019 in der Tabakfabrik Linz statt. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: http://www.feschmarkt.info/



Fotos: Das Vintage-Wohnzimmer von willhaben beim FESCH’MARKT

Bildquelle: Manuel Vogelsberger

