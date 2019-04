MA 48: Aviso zum Auftakt der größten Frühjahrsputzaktion der Stadt Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Mir kehren zamm!“ startet am Donnerstag, den 25. April um 10 Uhr, Wiens größte Frühjahrsputzaktion. Bis zum 9. Mai schwingen Freiwillige in ganz Wien bei unterschiedlichsten Aktionen gemeinsam mit den Putzprofis der Stadt die Besen. Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für die Sauberkeit in der Stadt weiter zu schärfen.

Mit dabei beim Auftakt sind neben Umweltstadträtin Ulli Sima, Kindergartengruppen aus dem 9. Bezirk, weiters MitarbeiterInnen der WiParkGaragen sowie natürlich die Putzprofis der MA 48 und der Wiener Stadtgärten. Auch prominente Unterstützung hat sich angesagt: Kabarettist Reinhard Nowak und Schauspielerin Lilian Klebow putzen mit.

Auftakt der größten Frühjahrsputzaktion:

Donnerstag, 25. April um 10 Uhr im Sigmund Freud Park (gegenüber Votivkirche)

