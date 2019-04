Schneebergbahn startet in die neue Saison

LR Schleritzko: Destination hat sich bei Gästen zu einem Fixpunkt im Ausflugskalender entwickelt

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab 27. April fährt die Schneebergbahn wieder täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs – den Schneeberg. Bis 27. Oktober ist die traditionsreiche Zahnradbahn zwischen dem Bahnhof Puchberg und dem höchstgelegenen Bahnhof Österreichs, dem Bergbahnhof Hochschneeberg, auf 1.800 Metern Seehöhe unterwegs. „In den vergangenen Jahren hat sich die Schneebergbahn bei den Gästen zu einem Fixpunkt im Ausflugskalender entwickelt. Das zeigt, dass wir mit den Investitionen in die Bahn den richtigen Weg gegangen sind“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Neu in dieser Saison ist das Early-Bird-Ticket. Wanderer können mit diesem Ticket die morgendliche Stille auf dem Schneeberg genießen und bis 11.15 Uhr um nur sieben Euro entspannt mit den Salamander Zügen ins Tal fahren. „Außerdem gibt es heuer erstmals am 23. Juni eine Theatervorstellung im Berghaus Hochschneeberg. Gezeigt wird das Gastspiel der Shakespeare-Inszenierung ‚Shakespeare. Perfect Enough. Subtexte‘ als Spezialvorstellung mit Chansons“, erklärt NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek. Von 30. Juni bis 1. September ist auch heuer wieder an Sonn- und Feiertagen, zusätzlich zu den Salamander Zügen, der Nostalgie-Dampfzug unterwegs.

Weitere Informationen zur Schneebergbahn gibt es im Internet unter www.schneebergbahn.at und im NÖVOG Infocenter (täglich von 7.30 bis 18 Uhr) unter 02742/360 990-1000, bzw. Katharina Heider-Fischer, Bakk.,Kommunikation NÖVOG, Telefon +43/2742 360 990-53, Mobil +43/676 566 2453, www.noevog.at, www.facebook.com/noevog.

