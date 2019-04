Wirecard erweitert Partnerschaft mit der indischen RBL Bank, um finanzielle Integration voranzutreiben

Hunderttausende Kunden profitieren von Bargeldabhebungen, Einzahlungen und Kontostandsabfragen

Aschheim (München)/Chennai (München)/Chennai (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, gibt heute seine erweiterte Partnerschaft mit der RBL Bank zur Förderung der finanziellen Integration in Indien bekannt. Diese Partnerschaft wird es ermöglichen, künftig digitale Zahlungs- und Banking-Vorgänge anzubieten, die für alle indischen Bürger auch in abgelegenen Gebieten zugänglicher sind.

Zusammen mit RBL wird Wirecard seine Agenten im Einzelhandel befähigen, finanziell unterversorgten Bewohnern den Zugang zu Zahlungs- und Banking-Dienstleistungen zu ermöglichen - dazu gehören Bargeldabhebungen und Einzahlungen sowie Kontostandsabfragen. Derzeit sind fast 5.000 Agenten für das Programm registriert. Verbraucher benötigen lediglich ihre lokale Aadhaar-Identifikationsnummer - eine biometrische Datenbank, die jedem indischen Bürger eine eindeutige Identität verleiht und mit einem Bankkonto verbunden werden kann - um von diesen Services über das Wirecard-Agentennetzwerk zu profitieren. Der Service steht allen indischen Bürgern mit einer Aadhaar-Nummer und einem angeschlossenen Bankkonto zur Verfügung. Heute haben rund 90% der indischen Bevölkerung eine Aadhaar-Zahl und 80% der Erwachsenen ein Bankkonto.

Dank Wirecard haben hunderttausende Inder Zugang zu Finanzdienstleistungen und anderen damit verbundenen Services wie Ticketing, mobiles Aufladen, Versicherung oder Logistik über das landesweite Wirecard-Agentennetzwerk. Zudem können Tausende von Einzelhändlern zusätzliches Geld verdienen, indem sie die finanzielle Integration in Indien vorantreiben. Mit der erweiterten Partnerschaft zwischen Wirecard und der RBL Bank können die Wirecard-Agenten ein noch breiteres Spektrum an digitalen Finanzdienstleistungen anbieten.

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit der RBL Bank wird dazu beitragen, dass sowohl städtische als auch ländliche Bewohner Indiens, unabhängig von ihrer Bank, noch mehr Transaktionsdienstleistungen erhalten. Als führender Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen freuen wir uns, diese innovative Lösung zu unterstützen", sagt Anil Kapur, Managing Director India bei Wirecard. "Gemeinsam mit der RBL Bank richten wir uns an die Bedürfnisse der Verbraucher, die schnelle und sichere Finanzdienstleistungen verlangen, egal wo sie sich befinden."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über die RBL Bank:

Die RBL Bank ist eine der am schnellsten wachsenden Privatbanken Indiens mit einer expandierenden Präsenz im ganzen Land. Die Bank bietet spezialisierte Dienstleistungen in sechs Geschäftsbereichen an: Corporate & Institutional Banking, Commercial Banking, Branch & Business Banking, Agri Business Banking, Development Banking and Financial Inclusion, Treasury and Financial Markets Operations. Derzeit betreut sie über 5,82 Millionen Kunden in 21 indischen Bundesstaaten und Union Territories. Die RBL Bank ist sowohl an der NSE als auch an der BSE (RBLBANK) notiert. Weitere Informationen unter www.rblbank.com

