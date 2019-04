Freibereichseröffnung Therme Loipersdorf

Die neue Loipersdorfer XXL-Rutsche ist ein Hit!

Loipersdorf bei Fürstenfeld (OTS) - Beim ersten großen Rutschencup im Zuge der Freibereichseröffnung in der Therme Loipersdorf ging es richtig heiß her. Alle SchülerInnen wollten für Ihre Schule gewinnen, aber: Es kann nur Eine/n geben!



Die neue Riesenwiesen-Rutsche der Therme Loipersdorf hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt - einfach alle wollten mitrutschen. Auch in den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Kommentare. Die aufblasbare XXL-Rutsche in knalligem Orange ist eindeutig der neue Publikumsmagnet in Österreichs buntester Therme.

Wetter gut, alles gut

Ursprünglich war die Eröffnung des 23.000 m2 großen Freibereichs für den 13. April angesetzt, das Wetter hatte allerdings andere Pläne und die Terminverschiebung war goldrichtig. Am Karsamstag hat sich die Sonne einige Pluspunkte verdient und für herrlichstes Frühlings-wetter mit angenehmen Temperaturen gesorgt. DJ-Musik, die Burgerwerkstatt, ein Naschplatz mit Popcorn & Zuckerwatte sowie die Spritzerbar direkt beim Acapulcobecken sorgten für beste Urlaubsstimmung.

Spannender Wettkampf

Der 20. April stand dann ganz im Zeichen des Rutschencups. Die anwesenden SchülerInnen im Alter von 10 - 18 Jahren standen Schlange, um ihr Rutschentalent zeigen zu können. Begleitet von den Anfeuerungsrufen der Zuseher schonten sich die meisten Rutschpioniere nicht. Beim großen Finale konnte sich schließlich Constantin Brixel für die NMS Fürstenfeld sowie Chiara Bartsch für die HTL Leoben durch-setzen. Die beiden haben Eintritte für die gesamte Schule gewonnen. Für die Plätze zwei und drei gab es Eintrittspreise für die ganze Klasse sowie die besten 10 Freunde. Eines steht fest: Das war eine würdige Eröffnung des Loipersdorfer Freibereichs.

Die Riesenwiesen-Rutsche kann, inklusive Aufbau und Betreuung, künftig auch für auswärtige Veranstaltungen gemietet werden.

„Ich bin begeistert! Mit der Riesenwiesen-Rutsche haben wir uns ein weiteres Highlight ins Haus geholt, das wir immer wieder bei unseren Veranstaltungen aufbauen werden. Wenn man sich die Gesichter der Rutschenden ansieht, bekommt an richtig Lust, sich sofort selbst auf den Rutschreifen zu setzen.“

Geschäftsführer Therme und Congress Loipersdorf Philip Borckenstein-Quirini



