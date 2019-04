NOVOMATIC: Expansion in Asien

NOVOMATIC verstärkt Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik. Vertriebsvereinbarung mit Indo Pacific Gaming unterzeichnet.

Gumpoldskirchen (OTS) - Indo Pacific Gaming wird die Märkte in Kambodscha, Laos, Sri Lanka, Goa, Nepal und Vietnam beliefern. NOVOMATIC stellt ihrerseits dafür erfolgreiche Spiele, Technologielösungen, Systeme, Jackpots und Sportwetten zur Verfügung. Diese Vertriebspartnerschaft soll die Expansion von NOVOMATIC im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben und neue Potenziale für die Unternehmensgruppe erschließen.

Harald Neumann, CEO NOVOMATIC AG, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Dieser strategische Schritt bedeutet eine Stärkung unserer Position als Anbieter in der Region Asien-Pazifik. Unser Fokus liegt heuer, nach dem Wachstum der letzten Jahre, auf der Steigerung unserer Synergien, auch durch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Diese Vertriebskooperation mit Indo Pacific Gaming ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin und ermöglicht uns, eine noch breitere Zielgruppe anzusprechen.“

Mit Jade Entertainment and Gaming Technology hat NOVOMATIC schon seit geraumer Zeit einen zuverlässigen Vertriebspartner in der Region Südostasien an der Seite, der sich hauptsächlich auf die Märkte Philippinen, Macau, Malaysia und Vietnam fokussiert und über Niederlassungen in diesen Ländern verfügt. Anfang des Jahres wurde NOVOMATIC zusammen mit Jade Entertainment als Premium Supplier für die Ausstattung des neuen „Corona Resort und Casino“ in Phú Quóc, der größten Insel Vietnams, ausgewählt. Die Besonderheit dieses Casinos ist, dass erstmals Vietnamesen – genauso wie internationale Gäste - ein Casino in ihrem eigenen Land besuchen können. NOVOMATIC und Ainsworth statteten die Räumlichkeiten unter anderem mit 200 modernsten Slot Machines und 125 Electronic Table Games Terminals aus.

Das Thema Asien wurde von NOVOMATIC auch beim größten Messeauftritt bei der ICE Totally Gaming 2019 im Februar in London mit neuen Spielen wie Dragon HitsTM oder Asian Dragon HotTM aufgegriffen.

