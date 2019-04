Gaal/Zankl: Baustart für Gemeindebau NEU im Wildgarten

Meidlinger Wohnquartier für insgesamt 2.300 BewohnerInnen: Baubeginn von 123 neuen Gemeindewohnungen und Dachgleiche für zwei geförderte Neubauprojekte

Wien (OTS) - Auf dem Rosenhügel, einem Ausläufer des Wienerwaldes im 12. Wiener Gemeindebezirk, entsteht Wiens erstes Wohnquartier in einem Wildgarten. Seit Anfang April wird dort auch ein weiterer Gemeindebau NEU errichtet.

„Auf dem Rosenhügel entsteht ein naturnahes Wohnquartier mit rund 1.100 Wohnungen. Gebaut werden von der Stadt Wien geförderte Wohnprojekte ebenso wie Baugruppen, freifinanzierte Wohnungen und nicht zuletzt ein Gemeindebau NEU. Im künftigen Meidlinger Bezirksteil wird das gute Miteinander großgeschrieben. Ein Nachbarschaftszentrum und miteinander verbundene Freiräume und Gärten werden viel Raum für gemeinsame Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner bieten“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Tausende Meidlingerinnen und Meidlinger leben ja schon heute in über 100 städtischen Wohnhausanlagen in unserem Bezirk. Da denke ich an die sogenannte Gartenstadt Am Tivoli genauso wie an das Schöpfwerk oder den Haydn Hof“, zeigt sich der neue Bezirksvorsteher Wilfried Zankl erfreut, dass die Stadt einen weiteren Gemeindebau im 12. Bezirk errichtet.

„Wir von der WIGEBA sind stolz, das nächste Kapitel des Wiener Wohnbaus mitzugestalten, denn der Gemeindebau NEU steht für soziale Durchmischung und leistbaren Wohnraum. Dieses traditionsreiche Erfolgsmodell setzen wir mit den neuen Gemeindewohnungen hier im Wildgarten fort“, unterstreicht WIGEBA-Geschäftsführer Ewald Kirschner.

Praktische Grundrisse mit individuellen Freiflächen

Der Gemeindebau NEU im Wildgarten (Architektur: Gangoly & Kristiner), besteht aus einem Baukörper mit fünf Geschoßen und einer Tiefgarage mit 180 Stellplätzen. Auf rund 7.500 m2 Wohnnutzfläche entstehen 123 Gemeindewohnungen, die nahezu alle über einen Balkon oder eine Loggia verfügen. Mehr als die Hälfte davon sind 2-Zimmer-Wohnungen, die eine Wohnfläche von rund 55 m2 besitzen. Durch weitere 1- und 3-Zimmer-Wohnungen ist der Gemeindebau NEU auch für Singles oder Familien ein passendes Zuhause.

„Auch dieser Gemeindebau NEU spielt alle Stückeln. Die hellen Wohnungen besitzen praktische Grundrisse. Großzügige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwägen und Rollatoren im Erdgeschoß ergänzen das Angebot. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner können bereits im Frühling 2021 in ihre neuen Gemeindewohnungen einziehen“, sagt Wiener-Wohnen-Vizedirektor Thomas Machanec.

Urbane Gartenidylle

Im gesamten Wohnquartier im Wildgarten sind die Grün- und Freiräume bauplatzübergreifend konzipiert. Gemeinschaftliche Gärten und eine autofreie und nachhaltige Infrastruktur sorgen für naturnahes Wohnen. Ein Nachbarschaftszentrum und ein Kindergarten am Areal sind ebenso geplant. Die vorhandenen Hecken am Rosenhügel sollen weitestgehend erhalten bleiben.

Der Wildgarten soll seinen künftigen BewohnerInnen einen Begegnungs- und Rückzugsraum mit unterschiedlichen Nutzungsintensitäten vom Gemeinschaftsgarten bis zur Blumenwiese und Wildhecke bieten. Dafür stehen Grün-und Freiflächen, öffentliche Plätze, Jugendspielbereiche, Gartenlandschaften, Hausgärten sowie ein Baumhain zur Verfügung.

222 leistbare Wohnungen können noch heuer bezogen werden

Bereits im Rohbau präsentieren sich die geförderten Wohnprojekte auf den Bauplätzen 8 und 18 am Emil-Behring-Weg im Wildgarten.

Auf Bauplatz 8 realisiert die Sozialbau AG (Architektur: Walter Stelzhammer) 167 supergeförderte Wohnungen, davon 59 SMART-Wohnungen.

Bauplatz 18 von Bauträger Neuland (Architektur: M & S Architekten) wird 55 supergeförderte Wohnungen, davon 20 SMART-Wohnungen beherbergen.

Insgesamt entstehen auf diesen beiden Bauplätzen im Wildgarten 222 leistbare Wohnungen, die Ende des Jahres bezugsfertig sein werden.

Für die BewohnerInnen beider Bauplätze sind in den Wohnhäusern Kinderwagen- und Fahrradabstellräume, Gemeinschaftsräume und Dachterrassen geplant. In einer bauplatzübergreifenden Tiefgarage können Stellplätze angemietet werden.

Das Wohnungsangebot reicht von 2- bis 4- Zimmer Wohnungen in den Größen von 50 bis 100 m2. Alle Wohnungen verfügen über eine private Freifläche wie Balkon, Terrasse oder Mietergarten. Teile der Außenfassade der Wohnhäuser sind vertikal begrünt. Über Laubengänge bzw. über ein großzügiges Foyer gelangen die neuen MieterInnen in ihre Wohnungen.

Informationen für Wohnungssuchende

Wohnberatung Wien

3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Tel.: 01/24 111

E-Mail: wohnberatung@wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at (Schluss) wsw/da

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Markus Leitgeb

Unternehmenssprecher Wiener Wohnen

Tel.: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: markus.leitgeb @ wien.gv.at



Daniel Benyes

Leitung Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 01/24503- 25821

E-Mail: daniel.benyes @ wohnservice-wien.at