ORF SPORT + mit den Highlights vom Grand Slam in den Lateintänzen Bukarest 2019

Am 23. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 23. April 2019, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Cape Epic der Frauen 2019 um 19.30 Uhr, vom Grand Slam in den Lateintänzen Bukarest 2019 um 20.15 Uhr und von den Laureus World Sports Awards 2019 um 21.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Armen Tsaturyan und Svetlana Gudyno aus Russland tanzte sich beim Grand Slam in den Lateintänzen in Bukarest vor den beiden deutschen Paaren Marius-Andrei Balan / Khrystyna Moshenska und Timur Imametdinov / Nina Bezzubova zum Sieg.

