„ORF III Kulturdienstag“: 200. Sendung „erLesen“ mit Judith Taschler, David Safier und Marc Elsberg

Am „ORF III Kulturdienstag", dem 23. April 2019, lädt „erLesen" zur Jubiläumssendung mit hochkarätigen Gästen aus der österreichischen und deutschen Literaturszene.

Davor verbreitet „Erbe Österreich“ mit der ORF-III-Dokumentation „Im k. u. k. Luxuszug an die Adria“ (20.15 Uhr) nostalgische Urlaubsstimmung. Den Sehnsuchtsort Adria entdeckten die Habsburger, als die Eisenbahn erstmals schnelle Reisen bis zum Mittelmeer erlaubte. Orte wie Abbazia (Opatija) entwickelten sich dank des neuen Tourismusbooms zum Mekka der Erholungsuchenden. Regisseur Harald Scherz hat eine Fahrt in den k. u. k Originalwaggons an die Adria begleitet und erzählt die Geschichte dieser Strecke und jener Menschen, die sie einst befahren haben.

In der Jubiläumsausgabe der Literaturreihe „erLesen“ (21.05 Uhr) nehmen anschließend die Tiroler Erfolgsschriftstellerin Judith W. Taschler, Bestsellerautor David Safier und Thrillerautor Marc Elsberg in Sichrovskys Bücherwelt Platz. Taschler, die mit Bestsellern wie „Roman ohne U“, „Die Deutschlehrerin“ und „bleiben“ große Erfolge verzeichnen konnte, stellt ihr neues Werk „Das Geburtstagsfest“ vor. Ebenfalls zu Gast ist „Mieses Karma“-Autor David Safier, der in der Jubiläumssendung sein neues Buch „Die Ballade von Max und Amelie“ über das große Abenteuer Liebe präsentiert. Auch Marc Elsbergs Romane „Blackout“, „Zero“ und „Helix“ wurden internationale Bestseller. Mit „Gier“ stellt der Autor ein wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Thema in den Mittelpunkt: wie weit Habgier in der heutigen Gesellschaft verankert ist.

Als eine der einflussreichsten Dynastien des 15., 16. und 17. Jahrhunderts stellte der Medici-Clan zwei Päpste, zwei Königinnen sowie zahlreiche Fürsten und Prinzen und beherrschte mehr als 300 Jahre lang die Geschicke der gesamten westlichen Welt. Um 21.55 bzw. um 22.45 Uhr zeigt ORF III den Doku-Zweiteiler „Die Blutspur der Medici“, in dem führende internationale Wissenschafter/innen mit modernstem Hightech-Equipment dem mörderischen Treiben der Adelsfamilie auf den Grund gehen.

