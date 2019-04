Schönborn: Mit Osterbotschaft Hass und Terror überwinden

Wiener Erzbischof: Ostern von blutigen Anschlägen auf Kirchen in Sri Lanka überschattet

Wien (KAP) - Ostern ist eine Botschaft des Friedens und die christliche Antwort auf Hass, Gewalt und Terror. Das betonte Kardinal Christoph Schönborn bei der Eröffnung des Ostergottesdienstes am Sonntag im Wiener Stephansdom. Der heutige Ostersonntag sei "von blutigen Anschlägen überschattet", sagte der Kardinal in großer Betroffenheit im Blick auf die Bombenattentate auf drei Kirchen in Colombo auf Sri Lanka.

"Der Friede sei mit euch" - dieser Gruß des Auferstandenen an seine Jünger sei demgegenüber die bleibende Antwort von Christen auf Hass, Gewalt, Terror und Unfrieden. "Tod, Hass und Feindschaft sind besiegt durch die Liebe am Kreuz und die Auferstehung", betonte der Kardinal im Blick auf das Zentrum des Osterglaubens und sagte zu den im Dom versammelten Gläubigen: "Wir beten, dass Hass und Spaltgeist nicht unter uns Platz greifen, wir beten heute für den Frieden in unsere Stadt und in der Welt."

((forts. mgl.)) PWU

Copyright 2019, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at