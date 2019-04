Mathiaschitz und Dworak: Riedl präsentiert sich als verlängerter Arm der Regierung – 1,50 Euro für AsylwerberInnen ist Lohndumping!

Vorstoß Riedls keine offizielle Position des Gemeindebundes - auch Trummer und Stauber kritisieren: „Gemeindebundpräsident handelt gegen die Interessen von Städten und Gemeinden!“

Wien (OTS/SK) - Die Vorsitzenden des GVV Österreich Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin von Klagenfurt, und Rupert Dworak, Bürgermeister von Ternitz, kritisieren den aktuellen Vorstoß von Gemeindebundpräsident Riedl, der das Vorhaben der Bundesregierung, AsylbewerberInnen nur noch 1,50 Euro Stundenlohn für gemeinnützige Tätigkeiten zu bezahlen, unterstützt. „Es ist noch immer die Entscheidung einer Gemeinde, wie viel sie für solche Arbeiten zahlt“, erinnert Mathiaschitz. „Wir als GVV lehnen Lohndumping in jeder Form jedenfalls strikt ab. So wie auch acht von neun Bundesländern. Riedl vertritt hier keine offizielle Position des Gemeindebundes, sondern lediglich seine persönliche Meinung. Mit diesem Vorstoß will er sich offensichtlich der Regierung anbiedern, als dessen verlängerter Arm er sich und den Gemeindebund sieht – ein Armutszeugnis.“****

„Die Position Riedls ist weder mit dem Vorstand noch mit dem Präsidium des Gemeindebundes abgestimmt“, betont Dworak. Auch der burgenländische GVV-Präsident Erich Trummer sowie der Kärntner Gemeindebund-Präsident Peter Stauber, die beide Mitglieder des Präsidiums des Österreichischen Gemeindebundes sind, kritisieren den Vorstoß von Riedl scharf: „Hier geht es um einen nicht abgestimmten Vorstoß gegen die Interessen der Gemeinden und Städte Österreichs, mit dem zahlreiche bestehende, gut funktionierende Regelungen zerstört werden!“ (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

Martin Giefing

GVV-Bundesgeschäftsführer

Tel.: 0676/6675474