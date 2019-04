„Sport am Sonntag“ mit der Tragödie um David Lama und Hansjörg Auer und zu Besuch bei Damir Canadi

Am 21. April ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 21. April 2019 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

David Lama – Die Berg-Tragödie eines Ausnahmekletterers:

In den kanadischen Rocky Mountains hat eine Lawine den österreichischen Extrembergsteiger David Lama und seine Bergkameraden Hansjörg Auer und Jess Roskelly verschüttet.

Damir Canadi – Ein Wiener im fußballverrückten Griechenland:

Seit knapp zwei Jahren arbeitet Damir Canadi erfolgreich beim griechischen Erstligisten Atromitos. „Sport am Sonntag“ besuchte den ehemaligen Rapid-Trainer in Athen.

Philipp Eng – Österreichs DTM-Hoffnungsträger live zu Gast:

Philipp Eng und Ferdinand Habsburg geben in der „neuen“ DTM Vollgas.

Snooker-WM – Das österreichische Talent und der Superstar:

Florian Nüßle durfte als erste Österreicher WM-Luft schnuppern. Sein großes Vorbild, Ronnie O’Sullivan, ist fünffacher Weltmeister und die Nummer eins der Welt.

Tischtennis-WM – Alle gegen die Großmacht China:

Österreichs Tischtennis-Asse wollen bei der WM in Budapest die chinesischen Topstars fordern.

