ORF SPORT + mit „Das Spiel des Jahres“ St. Johann/Walde – Polling und der Austrian Volley League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 20. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von „Das Spiel des Jahres“ St. Johann/Walde – Polling OÖ in der 2. Klasse West um 14.15 Uhr, vom Eishockey-Länderspiel Österreich – Slowakei um 17.20 Uhr und vom dritten Austrian-Volley-League-Women-Finale ASKÖ Linz/Steg – SG Schwertberg/Perg um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragung vom vierten Austrian-Volley-League-Men-Finale Raiffeisen Waldviertel – Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der FIA World Rallycross Championship – VAR 2019 um 19.00 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 21. April.

Programmhighlights am Montag, dem 22. April, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Austrian-Football-League-Match Projekt Spielberg Graz Giants – Dacia Vienna Vikings um 15.50 Uhr, Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch (das Finale) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der X-Bow-Battle Mugello 2019 um 19.15 Uhr, vom Grand Slam in den Standardtänzen Bukarest 2019 um 21.30 Uhr und vom Erzbergrodeo 2018 um 22.30 Uhr, das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Sendung „Fußball“ (26. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 20.50 Uhr).

Für den UFC St. Johann am Walde und die Union Polling ist es ganz klar das „Spiel des Jahres“. Das Match der beiden Innviertler Klubs aus der 2. Klasse West in Oberösterreich wird live in ORF SPORT + übertragen. Fan Florian Augustin hat es für „seinen“ Klub „Saiga Hans“, wie der Ort in der Region genannt wird, beim ORF-WM-Quiz gewonnen. Ankick im Kobernaußerwald-Stadion ist um 15.15 Uhr. Im Vorlauf des Spiels berichtet ORF SPORT + über die Geschichte des Orts und des Vereins. Auch Interviews sowie ein Blick in die Kabine zur Ansprache des Trainers dürfen natürlich nicht fehlen.

Kommentator ist Christian Diendorfer. Als Moderatoren fungieren Kristina Inhof und Christian Diendorfer, die gemeinsam auch den WM-Klub moderierten.

Am 10. Mai beginnt die IIHF-Weltmeisterschaft in der Slowakei. In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet Österreichs Eishockeyteam Testspiele gegen Tschechien, Slowakei, Deutschland, Dänemark und Kanada. Am 19. April hat Österreich in Salzburg die Slowakei zu Gast, am 20. April spielt Österreich ebenfalls – diesmal in Innsbruck – gegen die Slowakei.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In der Austrian-Volley-League-Women-Finalserie treffen ASKÖ Linz/Steg und SG Schwertberg/Perg aufeinander. Das dritte Finalspiel steht am 20. April auf dem Programm.

Kommentator ist Christian Russegger.

Die DenizBank AG Volley-League-Finalserie bestreiten wie in der vergangenen Saison Posojilnica Aich/Dob und Raiffeisen Waldviertel. Das vierte Finalspiel wird am 21. April ausgetragen.

Kommentator ist Christian Russegger.

In der 4. Runde der Austrian Football League kommt es am 22. April zur Begegnung Projekt Spielberg Graz Giants – Dacia Vienna Vikings. Die Wiener haben bisher zwei Siege auf ihrem Konto. Die Grazer konnten ein Spiel für sich entscheiden.

Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Max Sommer.

