AVISO: NEOS Europa Wahlauftakt, Freitag 26. April, ab 17:00

NEOS starten mit liberalen Freunden aus Slowenien und Ungarn in die Schlußphase

Wien (OTS) - NEOS starten am Freitag 26.4. in die Schlussphase des Europawahlkampfs. In der Wiener Urania laden NEOS zum Wahlauftakt unter dem Motto „Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa.“

Neben Spitzenkandidatin Claudia Gamon und NEOS Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger werden auch Allianzpartnerin Irmgard Griss und Erich Artner, dem ersten Österreichischen Iron Man Finisher mit zwei Prothesen, teilnehmen. Aus dem Campaign Team der europäischen Liberalen, der ALDE, werden EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc und die Spitzenkandidatin der ungarischen Momentum, Katka Cseh erwartet.



NEOS Europa Wahlauftakt

Datum: 26.04.2019, 17:00 Uhr

Ort: Urania

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu