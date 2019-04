ÖVP/Termine

(KW 17 von. 22. April 2019 bis 28. April 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 22. April 2019

DIENSTAG, 23. April 2019

11:00 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger zur Zukunft der Landwirtschaft in Europa - Spannungsfeld zwischen Billighuhn und hohen Umweltstandards?“ (25 hours Hotel „Dachboden“, Lerchenfelder Str. 1/3, 1070 Wien)



18:00 BM Dr. Margarete Schramböck lädt zur Diskussion "Next Generation und Digitalisierung im Familienunternehmen – ein Pulverfass?" (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)



19:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Tiroler Politik Stammtisch" teil (Fromme Helene, Josefstädter Straße 15, 1080 Wien)



19:30 MEP Lukas Mandl hält einen Vortrag zum Thema „ Die Zukunft Europas - Die Wahlen zum Europäischen Parlament“ beim Wiener Akademikerbund (SALON AUSTRIA, Schlösselgasse 11/1, 1080 Wien)





MITTWOCH, 24. April 2019

09:15 Bundeskanzler Sebastian Kurz, BM Dr. Juliana Bogner-Strauß und BM Josef Moser, nehmen an der Kranzniederlegung anlässlich der Wiedererrichtung der Republik teil(Äußeres Burgtor, Heldenplatz 21/4, 1010 Wien)



10:00 Ministerrat (Hofburg, 1010 Wien)



08:30 Podiumsdiskussion der Landesschülervertretung Oberösterreich mit StS Mag. Karoline Edtstadler (Stadthalle Wels, Pollheimerstraße 1, 4600 Wels)



12:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen an der Veranstaltung des Seniorenbundes Simmering teil (Restaurant Zentral, Simmeringer Hauptstraße 347, 1110 Wien)



Bundeskanzler Sebastian Kurz reist nach China (24.04-29.04)





DONNERSTAG, 25. April 2019

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien)



09:30 BM Dr. Juliana Bogner-Strauß nimmt am "Girls' Day" und am "Girls' Day Mini" teil (BKA, 1010 Wien)



09:30 Podiumsdiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und drei Forscherinnen des IMBA anlässlich des "Girls' Day am IMBA" (Institute of Molecular Biotechnology, Dr.-Bohr-Gasse 3, 1030 Wien)



10:00 BM Dr. Margarete Schramböck eröffnet die "Adler-Werk Lackfabrik" (Adler-Werk, Hermine-Berghofer-Straße 56, 6130 Schwaz)



11:00 Eröffnungsworte von BM Dr. Juliana Bogner-Strauß bei der Fachtagung "Opferschutzorientierte Klärungsgespräche" (Verein Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser, VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien)



12:00 Grußworte von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß anlässlich der Verleihung des TU-Austria-Preises "Technikerinnen der Zukunft" (TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien)



12:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "FH-Forschungsforum 2019" teil (FH Wiener Neustadt, Johannes-Gutenberg-Straße 3, 2700 Wiener Neustadt)



12:30 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Margarete Schramböck zum Thema "Zukunftstag.Tirol" (Swarovski Manufaktur, Swarovskistraße 30, 61120 Wattens)



13:30 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Töchtertag" bei A1 teil (A1 Telekom Austria, Lassallestraße 9, 1020 Wien)



17:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung "Wolfram Pirchner persönlich" teil (Amtshaus Hietzing, Hietzinger Kai 1, 1130 Wien)



19:00 MEP Lukas Mandl nimmt an der Europakonferenz Zwettl zum Thema "EU 2019 - Chancen und Herausforderungen für die Europäische Union" teil (Zwettl Stift 1, 3910 Zwettl)



20:00 BM Mag. Gernot Blümel bei der Preisverleihung der Amadeus Austrian Music Awards, (Wiener Volkstheater, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien)



Dienstreise von BM Moser nach Albanien (25.04-26.04)

FREITAG, 26. April 2019

09:30 BM Elisabeth Köstinger präsentiert die Schutzwaldstrategie (Fuschl am See)



10:45 Keynote von BM Elisabeth Köstinger beim 34. C.A.S.H. Handelsforum (Schloss-Straße 19, 5322 Hof bei Salzburg)



11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka, Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc, und Politische Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch nehmen an der Präsentation des "Jahrbuch für Politik 2018" teil (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien)



13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen am Landestag des Tiroler Seniorenbundes teil (Messe Innsbruck, 6020 Innsbruck)



14:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Generalprobe des großen Orchesters mit den besten Studierenden teil (Campus mdw, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien)



18:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "Europa-Gala der Logistik" teil (Hofburg, 1010 Wien)



Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Burgenland)





SAMSTAG, 27. April 2019

09:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt "60 Jahre KFV" teil (TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien)



10:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Tag der Verkehrssicherheit" anlässlich "60. KFV-Geburtstag" (Karlsplatz, 1040 Wien)



14:30 MEP Lukas Mandl nimmt an der Diskussion "Rot-Weiß-Rot in Europa" teil (Hotel At the Park, Kaiser Franz-Ring 5, 2500 Baden)



Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Steiermark)

SONNTAG, 28. April 2019

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/