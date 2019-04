Leopoldstadt: „Women in Magic Days“ starten am 25.4.

Bezaubernde Tage im „Circusmuseum“: 0699/194 36 997

Wien (OTS/RK) - Von Donnerstag, 25. April, bis Sonntag, 28. April, dauert die Veranstaltung „Women in Magic Days“ im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7). Sowohl Zauberkünstlerinnen als auch weibliche Clowns, Dompteusen, Artistinnen und weitere Künstlerinnen stehen an 4 Tagen im Mittelpunkt. Bei der ersten Zusammenkunft am Donnerstag, 25. April, präsentiert der Leiter des Museums, Robert Kaldy-Karo, ein Buch über wagemutige Damen („Oben am Drahtseil, unten im Löwenkäfig“). Außerdem zeigt die malende Magierin Nora Hasenbichler ansprechende Bilder und es nehmen Frauen aus dem Show-Geschäft an einer Podiumsdiskussion zur spannenden Thematik „Damen in der Kleinkunst – Gestern und Heute“ teil. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 0699/194 36 997 und Telefon 0676/460 47 94.

2 Gala-Shows mit „Magic Ladies“: monika.hemis@chello.at

Am Freitag, 26. April, und am Samstag, 27. April, geht in den Museumsräumlichkeiten eine ganz besondere Magie-Gala über die Bühne. Dazu verlautbart das Museumsteam: „Erleben Sie erstmals eine Zaubershow, in der nur Damen zaubern. Lachen und Staunen mit den charmanten ‚Magic Ladies‘“. Anfang der Vorstellungen: jeweils um 19.30 Uhr. Eintrittspreis: 20 Euro (inklusive Sekt-Empfang). Künstlerinnen wie Monika Hemis und Catherine Hering aus Österreich plus „Orelie“ und „Alessandra“ aus Deutschland verblüffen und belustigen die Zuseherinnen und Zuseher. Infos und Reservierung: Telefon 0699/194 36 997.

Kostenfrei ist am Sonntag, 28. April, von 10.00 bis 13.00 Uhr der Besuch des „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk am Ilgplatz 7. Zu besichtigen sind Plakate, Fotografien, Kostüme, Requisiten und sonstige Erinnerungsstücke aus der Zirkus-Welt. Um 10.00 Uhr fängt die Führung „Frauen in Circus & Varietee“ an. Eine kurze Lesung aus der Publikation „Oben am Drahtseil, unten im Löwenkäfig“ beginnt um 11.15 Uhr.

In der Nachmittagszeit dreht sich in den Museumsräumen im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 alles um den Nachwuchs: Am Sonntag, 28. April, dürfen die Kleinen bei der Magie-Show „Monica’s Reise ins Zauberland“ mitmachen. Vom Regenschirm einer Hexe bis zu „frechen“ Zauberstäben und dem einzigartigen „Magischen Korb“ kommt bei diesem kunterbunten Programm gewiss keine Langweile auf. Beginn: 15.00 Uhr. Karten: 7 Euro. Jedes Kind erhält eine Urkunde und einen Zaubertrick zum Basteln. Informationen wegen der „Women in Magic Days“ via E-Mail: monika.hemis@chello.at.

Ein wichtiger Projekt-Partner ist der Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“). Gefördert wird das „Circus- und Clownmuseum Wien“ durch die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Kontaktaufnahme mit den auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Zirkus- und Show-Fachleuten: Telefon 0676/406 88 68 und E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Monika Hemis-Stadlmann („Magic Monica“): www.magicmonica.com

Robert Kaldy-Karo („1. Wiener Zaubertheater“): www.zaubertheater.at

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Zauberkünstlerin Catherine Hering: www.catherinehering.com/show/

Zauberkünstlerin „Alessandra“: www.magic-royal.com/Alessandra/mobile/

Zauberkünstlerin „Orelie“: www.orelie-zauber.de/

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktionen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse