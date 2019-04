Zum Tag der Brille: sehen!wutscher und Licht für die Welt bestärken Allianz

sehen!wutscher und Licht für die Welt wollten am Tag der Brille gemeinsam auf die Relevanz der Brille aufmerksam machen.

Wirtschaftlichkeit und soziales Engagement müssen keine Gegensätze sein. Neben der Politik müssen auch wir Unternehmer gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Gesamtgesellschaft. Deshalb freuen wir uns schon jetzt, im Herbst zur Woche des Sehens wieder eine gemeinsame Kampagne mit Licht für die Welt umzusetzen und das Projekt zu unterstützen! Fritz Wutscher, Optikermeister und Inhaber von sehen!wutscher

Graz/Wien (OTS) - Am 23. April findet wie jedes Jahr der internationale Tag der Brille statt. Aus diesem Anlass erinnert das steirische Familienunternehmen sehen!wutscher gemeinsam mit der NGO Licht für die Welt wieder an die Bedeutung der Sehhilfe Brille. Während Fehlsichtigkeiten in Industrieländern sehr leicht und präzise korrigiert werden können, ist bzw. war der Zugang zu Brillen in Entwicklungsländern wie Uganda bis vor Kurzem faktisch nicht existent. Deshalb hat Licht für die Welt 2008 das NIURE-Programm gegründet, um die Bewohner von Uganda mit lokal angepassten, kostengünstigen und maßgefertigten Brillen auszustatten. Hatte vor Gründung des Projekts nur jeder fünfte fehlsichtige Uganda die Möglichkeit über eine Sehhilfe zu verfügen, hat heute jeder Zweite eine maßgeschneiderte und individuell an seine Bedürfnisse angepasste Brille.

Für viele Menschen ist das (über-)lebenswichtig: Ohne Sehbehelf müssten sie mit gravierenden Benachteiligungen am Bildungs- und Arbeitsmarkt leben. „Keine Brille bedeutet in Entwicklungsländern oft keine Schulbildung, keine Schulbildung bedeutet kein Job und das führt wiederum zu Armut. Damit kann ein ganzes Leben beeinträchtigt werden. Als Optik-Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, gegen diese Negativ-Spirale anzukämpfen, zu helfen und auch künftig Projekte wie NIURE zu unterstützen“, bekräftigt Fritz Wutscher, selbst Optikermeister und Inhaber von sehen!wutscher, der sich mit seinen beiden Kindern die Geschäftsführung teilt.

Im vergangenen Jahr ist sehen!wutscher eine Allianz mit Licht für die Welt eingegangen und hat im Frühjahr bei der #meineBrilledeineBrille-Kampagne eine Woche lang pro verkaufter Brille 5€ an das NIURE-Programm gespendet. Ende des letzten Jahres konnte das Programm erfolgreich an die ugandische Regierung übergeben werden und wird nun selbständig weitergeführt. Die langjährige hier gewonnene Erfahrung soll jetzt beim Aufbau von vergleichbaren Brillenversorgungsprogrammen in Burkina Faso, Äthiopien und Mosambik helfen.

„Wirtschaftlichkeit und soziales Engagement müssen keine Gegensätze sein. Neben der Politik müssen auch wir Unternehmer gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Gesamtgesellschaft. Deshalb freuen wir uns schon jetzt, im Herbst zur Woche des Sehens wieder eine gemeinsame Kampagne mit Licht für die Welt umzusetzen und das Projekt zu unterstützen!“ , so Fritz Wutscher.

Zu Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine österreichische Fachorganisation für inklusive Entwicklung, die sich für barrierefreie augenmedizinische Versorgung einsetzt und inklusive Bildung unterstützt. Mit verschiedenen Programmen stärkt Licht für die Welt die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglicht ihnen ein selbstbestimmtes Leben und hilft ihnen aus der Armutsfalle. Im Jahr 2017 konnten mehr als 93.000 Augenoperationen finanziert werden.

Zu sehen!wutscher

sehen!wutscher ist ein österreichischen Optiker-Familienunternehmen, das 1966 in der Steiermark gegründet wurde. Mit 60 Filialen in allen Bundesländern und rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sehen!wutscher der größte traditionelle Fachoptiker Österreichs. 2018 wählten 109.000 Kundinnen und Kunden das Unternehmen bereits zum dritten Mal in Folge unter 401 anderen Unternehmen zum branchenübergreifenden „Service-Champion” Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Franko Petri

Licht für die Welt

f.petri @ licht-fuer-die-welt.at

01/810130034

0676/4530503

Spendenkonto Licht für die Welt: IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001 BIC: GIBAATWWXXX



Helena Meizenitsch

sehen!wutscher

helena.meizenitsch @ wutscher.com

0316/8402209924

wutscher.com

facebook.com/wutscher

instagram.com/sehenwutscher