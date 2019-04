SPÖ-Termine von 22. April bis 28. April 2019

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 23. April 2019:

9.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen.

11.00 Uhr Im Vorfeld der Nationalratssitzung lädt der stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried zu einer Pressekonferenz zum Thema „Plenarvorschau“ (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Heldenplatz).

18.30 Uhr SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Aktion der Volkshilfe gegen die Mindestsicherung Neu teil (Ballhausplatz, 1010 Wien).

18.30 Uhr Die SPÖ verleiht in Zusammenarbeit mit dem Karl-Renner-Institut und der sozialdemokratischen Bildungsorganisation den Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2018. Einlass ab 17.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter post@renner-institut.at (Hofburg, Dachfoyer, Josefsplatz 3, 1010 Wien).

18.30 Uhr SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt an der Diskussion „Europa wählt. Eine Richtungsentscheidung“ vom Club 20 in Kooperation mit dem Standard teil (Ballsaal im Intercontinental Wien, Johannesgasse 28, 1030 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno-Kreisky-Forum lädt zur Diskussionsveranstaltung „A DEMOGRAPHIC APPROACH TO CRISES IN THE ARAB WORLD“ mit dem Soziologen vom UEruopean University Institute in Florenz Philippe Fargues. Online-Anmeldung unter https://bit.ly/2V2SSrn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien)

MITTWOCH, 24. April 2019:

10.30 Uhr Bei der Pressekonferenz „Frauenvolksbegehren 2.0 – Wir bleiben dran!“ mit SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner sowie den VertreterInnen des Frauen*Volksbegehrens Christian Berger und Lena Jäger präsentiert die SPÖ am Tag der Behandlung des Volksbegehrens im Nationalrat ihre parlamentarischen Initiativen zur Umsetzung frauenpolitischer Forderungen (Parlament, Pavillon Bibliothekshof, Lokal 1, Erdgeschoss).

12.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

19.00 Uhr Das Bruno-Kreisky-Forum lädt zur Veranstaltung „WEN - UND WER - SCHÜTZT DAS RECHT VOR WEM?“ mit der ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof Maria Berger und der Vorsitzenden der Schiedskommission der Medizinischen Universität Wien Anna Sporrer. Online-Anmeldung unter https://bit.ly/2GuIuk1 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 25. April 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

13.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt gemeinsam mit dem Gesellschaftsklimabündnis zum Workshop „Wie reden? Denkanstoß zu Framing und neuen Narrativen“ mit dem Sozialforscher und Geschäftsführer von Sora Günter Ogris. Um Anmeldung wird gebeten unter https://bit.ly/2GxtdPz (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

FREITAG, 26. April 2019:

9.00 Uhr SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahlen Andreas Schieder nimmt an der EU-Wahlkonfrontation der Bundesländerzeitungen teil (Salzburger Nachrichten Saal, Karolinger Straße 40, 5020 Salzburg).

11.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nimmt an der Präsentation des Österreichischen Jahrbuchs für Politik teil (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

14.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt gemeinsam mit dem Bündnis "#KeinenMillimeter" zur Veranstaltung „#Kein Rückschritt bei sexuellen und reproduktiven Rechten“. Den Einleitenden Worten von SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner folgen Impulsreferate von Aktivistinnen aus Irland und Polen. Um Anmeldung per E-Mail an hladky@renner-institut.at wird gebeten (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

SAMSTAG, 27. April 2019:

9.00 Uhr Landesparteitag der SPÖ Wien mit SPÖ-Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, SPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahlen Andreas Schieder und der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, SPÖ-Kandidatin für die Europawahl Evelyn Regner (Messe Wien, Halle D, Trabrennstraße, 1020 Wien).

SONNTAG, 28. April 2019:

10.00 Uhr SPÖ-Kandidatin für die Europawahl Evelyn Regner nimmt am Gesellschaftspolitischen Frühshoppen im Schutzhaus teil (Schutzhaus Neugebäude, Simmeringer Hauptstraße 289, 1110 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahlen Andreas Schieder zu Gast bei „Europa - Die entscheidende Frage: Jeder gegen jeden“ auf Puls 4 (Media Quarter Marx 3.1, Maria Jacobi Gasse 1, 1030 Wien).

