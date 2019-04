Vortrag „Über die Piraten“ im Hietzinger Amtshaus

Wien (OTS/RK) - Das abwechslungsreiche Kultur-Projekt „Hietzinger Bezirksakademie“ geht am Dienstag, 23. April, weiter. Diesmal wird das Kapitel „Männergesellschaften (Modul 12)“ behandelt. In einem Vortrag im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) spricht Heinzpeter Thiel über die Geschichte der Seeräuber. Das Referat trägt den Titel „Über die Piraten“ und beginnt um 16.00 Uhr. Thiel erinnert an Ereignisse im Altertum, an denen Freibeuter beteiligt waren. Überdies kommentiert der Referent die Entführung von Staatsmännern durch Korsaren und bespricht die Gründung eigener Nationen. Die Beteiligung von Piraten an Seekriegen steht an dem Nachmittag gleichfalls im Blickpunkt. Die Zuhörerschaft soll „Unkostenbeiträge“ (pro Person 15 Euro, inkl. Imbiss und Getränke) zahlen. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Auskünfte über alle Kultur-Angebote im Amtshaus Hietzing: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

