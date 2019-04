Oberösterreicher Ball: LH Stelzer lädt im Namen von Oberösterreich zum großen Fest in Wien ein

Oberösterreicher Ball findet am 11. Mai 2019 im Wiener Rathaus statt

Linz (OTS) - Wenn Musikgrößen wie Ina Regen und Die Seer gemeinsam mit den Spitzen aus Wirtschaft und Politik im Wiener Rathaus feiern, dann heißt das eines: Der Ball der Oberösterreicher steht am Programm. Die Traditionsveranstaltung findet am 11. Mai 2019 statt. Mehr als 3.000 Entscheidungsträger/innen und Ballbesucher/innen aus ganz Österreich werden erwartet. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker, prominente Persönlichkeiten und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer haben bereits zugesagt, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Ludwig.

Ein erlebnisreiches Programm aus Tanz und Musik, Kultur, Sport und Tourismus, Kulinarik und Genuss erwartet die Gäste beim Frühlingsball unter der Patronanz von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer. „Oberösterreich zeigt in Wien vermehrt Präsenz, wir setzen mit dem heurigen Oberösterreicherball daher mit Freuden abermals ein verstärktes Zeichen für unser Bundesland. Beim Ball der Oberösterreicher wollen wir unser Bundesland mit seinen innovativen Unternehmen sichtbarer machen, neue Gäste ansprechen und zeigen: wir sind modern, innovativ, international erfolgreich und lebenslustig – und wir verstehen zu feiern“, lädt Landeshauptmann Stelzer die oberösterreichische und Wiener Bevölkerung zum beeindruckendsten, abwechslungsreichsten und unterhaltsamsten Rathausball der ganzen Saison.

Köstlichkeiten aus dem Genussland Oberösterreich und echte „Bierjuwelen“ verwöhnen die Ball-Gäste. Für weitere Inspirationen sorgen touristische Partner von der Landesgartenschau „Bio Garten Eden“ in Aigen-Schlägl bis zu sportlichen Großveranstaltungen wie der Ruder WM in Linz-Ottensheim 2019 und dem Skiweltcup in Hinterstoder 2020.

„Die Oberösterreicher sind in Wien in zahlreichen Schlüsselpositionen und freuen sich jedes Jahr auf die vielen Ballbesucher auch aus der Heimat“, weiß Ballvater Dr. Othmar Thann vom Verein der Oberösterreicher in Wien. „Dieses Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport wollen wir nutzen, um den Standort Oberösterreich weiter zu stärken“, ergänzt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. Deshalb sind zahlreiche Partner aus Oberösterreich – allen voran Oberösterreich Tourismus, Business Upper Austria und der Bezirk Rohrbach – wesentlich in die Organisation eingebunden.

Eckdaten und Tickets

Samstag, 11. Mai 2019, Wiener Rathaus und Arkadenhof

Eingang: Lichtenfelsgasse, 1010 Wien

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Ende:4:00 Uhr

Ticketpreise:

Vorverkauf: € 68,00

ermäßigt (Raiffeisen Clubmitglieder und Mitinhaber, OÖN-Card-Besitzer, Vereinsmitglieder): € 58,00

Studierende: € 38,00

Weitere Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen; Tickets erhältlich unter www.oeticket.com und in allen Raiffeisen Banken;

Abendkasse: € 80,00

Weitere Infos und Details zum Programm: www.oberoesterreicherball.at

