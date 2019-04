Favoriten: Festkonzert der „Schule des Wienerliedes“

Wien (OTS/RK) - Bereits zu einer Favoritner „Institution“ geworden ist die „Schule des Wienerliedes“, wo sich ambitionierte Hobby-Sängerinnen und –Sänger der Pflege althergebrachter Weisen aus der Wienerstadt widmen. Am Dienstag, 23. April, fängt um 18.30 Uhr in der gemütlichen Kultur-Einrichtung „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ein „Festkonzert“ an, bei dem die freudig singenden „Schülerinnen“ und „Schüler“, darunter viele reifere Zeitgenossen, durch den prominenten Wienerlied-Musikanten Fritz Oslansky begleitet werden. Oslansky hat einen erstklassigen Ruf als Gitarrist und arbeitete in seiner langen Karriere mit Stars wie „Hannes von den Bambis“ zusammen. Beim kommenden festlichen Konzert der „Schule des Wienerliedes“ werden sowohl beschwingte als auch anrührende „wienerische“ Werke erklingen. Der Eintritt kostet 7 Euro („Musikschutz“). Nähere Auskünfte zur „Schule des Wienerliedes“ und über die aktuelle Abendveranstaltung: Telefon 0660/46 46 614 (Verein „Kultur 10“). Mitteilungen per E-Mail an das „Kultur 10“-Sekretariat: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Musikus Fritz Oslansky (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Oslansky

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse