Flaschen von Fenster auf Straße geworfen

Wien (OTS) - Datum: 18.04.2019

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Adresse: 20., Engerthstraße

Ein 35-Jähriger (österreichischer Staatsbürger) wurde am 18. April 2019 in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau von Beamten der WEGA festgenommen. Zuvor warf der Mann laut Zeugenaussagen mehrere Glasflaschen aus einem Fenster im 4. Stock in Richtung Straße. Es kam zu einer vorübergehenden Sperre der Engerthstraße bis ca. 19.20 Uhr, es wurde niemand verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestellet

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at