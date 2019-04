Verletzte Polizistin nach Wurf mit Metall-Türgriff

Wien (OTS) - Datum: 18.04.2019

Uhrzeit: 18.20 Uhr

Adresse: 2., Engerthstraße

Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse wurden am 18. April 2019 um ca. 18.20 Uhr zu einem lautstarken Familienstreit in die Engerthstraße gerufen. Als die Polizisten bereits mir der Sachverhaltsklärung beschäftigt waren, nahm die 40-jährige Mutter (bulgarische Staatsangehörige) einen massiven Metall-Türgriff zur Hand und warf diesen in Richtung ihres 17-jährigen Sohnes und einer Polizistin. Die Beamtin wurde am Kopf getroffen, musste von der Wiener Berufsrettung mit Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte ihren Dienst nicht weiter versehen. Die 40-Jährige wurde festgenommen.

