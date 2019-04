Schwerpunktaktion durch Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich

Wien (OTS) - Datum: 18.04.2019

Uhrzeit: 09.00 – 24.00 Uhr

Adresse: Wiener Stadtgebiet

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsdienst, ist es am 18. April 2019 zu vier Festnahmen und insgesamt 122 Identitätsfeststellungen gekommen.

Um ca. 09.30 Uhr wurden in einer Wohnung in Wien-Landstraße eine Cannabis-Gewächsanlage mit rund 100 Pflanzen in Vollblüte, entsprechende technische Utensilien sowie geringe Mengen anderer Suchtmittel und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Ein 32-jähriger, deutscher Staatsangehöriger befindet sich in Haft. Gegen 10.00 Uhr wurde ein slowakischer Staatsangehöriger im Bereich des Franz-Jonas Platzes in Wien-Floridsdorf kontrolliert und auf Grund eines Aufenthaltsverbotes festgenommen.

Bei rund 30 Identitätsfeststellungen um ca. 15.30 Uhr im Bereich Kagran in Wien-Donaustadt, wurden bei einem 30-Jährigen ein Butterfly-Messer und Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Ein 21-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger versuchte im Zuge einer Kontrolle zu flüchten, setzte einen Widerstand gegen die Staatsgewalt und konnte ebenfalls festgenommen werden.

