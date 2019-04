Frauen schupfen Haushalt und Kinder - und "dürfen" im Teilzeitjob dazuverdienen!

Wien (OTS) - Mehr als eine Million Beschäftigte in Österreich arbeiten in Teilzeit – 81 Prozent von ihnen sind Frauen. Mit ihrer Arbeitszeit sind sie zufriedener als Vollzeitkräfte, mit dem Einkommen, der beruflichen Tätigkeit und dem Leben weniger zufrieden. Ein Viertel der Frauen und vier von zehn Männern in Teilzeitjobs möchten mehr Stunden arbeiten als bisher.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 26. April 2019, um 10 Uhr, in der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel, Kohlmarkt 14, 1010 Wien , präsentieren wir Ihnen eine Sonderauswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index, die die Vorzüge und Nachteile von Teilzeitarbeit aufzeigt. Denn die alten Rollenbilder gelten immer noch: Frauen schupfen Haushalt und Kinder – und „dürfen“ im Teilzeitjob dazuverdienen!

Was das für die Frauen bedeutet und wie zufrieden die (vollzeitbeschäftigten) Männer damit sind, erfahren Sie bei dieser Pressekonferenz ebenfalls. Weiters haben wir den alten Slogan „Karriere mit Lehre“ einem sozialwissenschaftlichen Test unterzogen und uns die Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten in der Schönheitsbranche näher angesehen.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher Dr . Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

