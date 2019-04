Legendärer Kamptaler Weinfrühling: in vollen Zügen genießen!

Stündliche An- und Abreise mit den Öffis im VOR

Niederösterreich (OTS) - Am 27. und 28. April 2019 findet der diesjährige Kamptaler Weinfrühling statt. Für Genussmenschen optimal ist im Zuge dessen das Bahnangebot auf der Kamptalbahn: seit Dezember 2018 wird hier auch an den Wochenenden ein durchgängiger Stundentakt gefahren. Für Gäste des Weinfrühlings heißt das: stündliche An- und Abreise von Wien, Krems oder St. Pölten! Damit auch alle Fahrgäste Platz haben, kommen am Weinfrühlingswochenende größere Garnituren mit mehr Sitzplätzen zum Einsatz.

Ein Pflichttermin für Liebhaber edler Tropfen ist der „Weinfrühling“, der am 27. und 28. April im Kamptal über die Bühne geht. Damit dem Genuss mit gutem Gewissen nichts im Wege steht, ist für ein optimales Öffi-Rahmenprogramm gesorgt: Grundsätzlich gibt es bereits täglich und ganzjährig stündliche Verbindungen bis 20:24 Uhr ab Gars-Thunau nach Krems und weiter nach Wien bzw. St. Pölten. Zusätzlich werden am 27. und 28. April größere Garnituren eingesetzt, damit auch alle Weinliebhaber bequem an- und heimreisen können.

„Der öffentliche Verkehr steht für Sicherheit, Verlässlichkeit und Komfort. An diesem Themenwochenende können Jung und Alt, Familien, Kulinarik-Begeisterte und Sportler gemeinsam das Kamptal feiern, ganz bequem und flexibel“, freut sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko über das Zusatzangebot.

Zusammengefasst gibt es am Samstag bequeme Rückreisemöglichkeiten bis

20:24 Uhr ab Gars, sowohl nach Krems (Ankunft 21:10 Uhr),

als auch nach St. Pölten (Ankunft 21:55 Uhr)

und Wien Franz-Josefs-Bahnhof (Ankunft 21:58 Uhr)

Nach Wien muss hierbei in Hadersdorf am Kamp umgestiegen werden, nach Krems und St. Pölten wird eine Direktverbindung angeboten.



Darüber hinaus gibt es sonntags ganzjährig noch die Möglichkeit, um 20:40 Uhr ab Gars, 20:48 Uhr ab Rosenburg bzw. 21:15 Uhr ab Horn nach Sigmundsherberg zu fahren. Von dort aus bringt der „Waldviertel Express“ Fahrgäste nach Wien (Abfahrt Sigmundsherberg 21:42 Uhr, Ankunft Wien Franz-Josefs-Bahnhof 22:47 Uhr).



Nicht nur Weingenießer profitieren vom Fahrplan der Kamptalbahn: So können Radfahrer, Wanderer und Badegäste der bekannten Flussstrombäder in Gars am Kamp, Plank am Kamp, Schönberg oder Langenlois täglich und ganztägig ihr Ziel zwischen Horn und Hadersdorf im Stundentakt erreichen. Ein Großteil der Direktzüge zwischen St. Pölten, Krems, Hadersdorf am Kamp und Horn wird hierbei an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen Anfang Mai und Ende September mit Doppelgarnituren geführt, um eine bequeme An- und Abreise zu ermöglichen.

