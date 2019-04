21. Bezirk: Prager Straße - Straßenbauarbeiten Am Spitz

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden müssen Fahrbahn und Gehsteige der Prager Straße im Abschnitt von Am Spitz bis Frömmlgasse im 21. Bezirk instandgesetzt werden. Am Dienstag, dem 23. April 2019, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen grundsätzlich tagsüber, wobei der Fahrzeugverkehr über das richtungsführende Gleis geführt wird. Die Arbeiten im Bereich Am Spitz erfolgen nachts in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr Früh, wobei der Abschnitt Am Spitz zwischen Brünner Straße und Prager Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.





Örtlichkeit der Baustelle: 21., Prager Straße im Abschnitt von Am Spitz bis Frömmlgasse

- Baubeginn: 23. April 2019

- Geplantes Bauende: 10. Mai 2019





Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.





(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49812

Mobil: 0676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at